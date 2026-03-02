25%-os gázár-emelkedéssel reagált a piac az iráni harci fejleményekre

Az európai földgázárak megugrottak, miután a Közel-Keleten zajló harcok a globális energiaellátás súlyos zavaraival fenyegetnek.

Fotó: - / MTI

A határidős referenciaértékek árfolyama 25%-kal is emelkedett – ez a legnagyobb kiugrás 2023 augusztusa óta – amikor a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajó-forgalom nagyrészt leállt. A keskeny vízi út kulcsfontosságú energiaszállítási útvonal, amely a világ cseppfolyósított földgázexportjának mintegy 20%-át szállítja. Emellett az olajárak is meredeken emelkedtek.

Európa különösen ki van téve a kihívásnak, mert gázkészletei szokatlanul alacsonyak, és a régiónak nagy mennyiségű LNG-t kell importálnia idén nyáron, hogy feltöltse a tárolókat a következő tél előtt. Ha a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás egy hónapra leállna, az európai gázárak több mint kétszeresére emelkedhetnének a Goldman Sachs Group Inc. szerint.

Úgy tűnik, hogy a Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben rakodni tervezett LNG-szállító tartályhajók most elhalasztják vagy átirányítják terveiket. Ezenkívül Izrael bezárt néhány gázmezőt, ami arra késztette a fő importőr Egyiptomot, hogy további LNG-szállítmányokat keressen .

Irán azt nyilatkozta, hogy nem szándékozik lezárni a Hormuzi vízi utat, a hajók mégis szinte azonnal elkezdték elkerülni a szorost, amint szombaton elkezdődött a konfliktus. Katar bejelentette a tengeri hajózás ideiglenes felfüggesztését - írja a hu.euronews.com.

A holland határidős ügyletek, Európa gázpiaci benchmarkja 25%-kal emelkedtek, és megawattóránként 38,44 eurót tettek ki Amszterdamban reggel 08.00. után.

Hétfő kora reggelre kilőtt a legfontosabb nemzetközi olajárindex az iráni háború hatására

Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 6,83 dollárral (9,35 százalékkal), 79,73 dollárra ugrott.

