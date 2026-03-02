"Idén valódi óriásokat veszítettünk el..." - Szívszorító, Diane Keatonra emlékeznek a sztárok

Szem nem maradt szárazon. Nem feledkeztek meg az elhunyt sztárokról sem a 2026-os Actor Awards gálán. Sarah Paulson mutatta be az Actor Awards In Memoriam szegmensét, amelyben néhai barátjára, Diane Keatonra is emlékeztek. A páros együtt szerepelt az 1999-es Carla új élete című filmben.

Diane Keatonra emlékeznek a 2026-os Actor Awardson

Fotó: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch / Northfoto

Diane Keatonra emlékeztek a 2026-os Actor Awardson

Az elmúlt évben elhunyt sztárok előtt tisztelegtek. A listán olyan hírességek szerepeltek, mint Catherine O’Hara, James Van Der Beek, Eric Dane és az október 11-én elhunyt Diane Keaton.

A színészek egy családot alkotnak, akiket egy kihívásokkal teli hivatás köt össze

— kezdte Sarah Paulson, majd elmondta, rendkívül büszke, hogy részese lehet ennek a családnak.

Büszke vagyok arra, hogy ennek a színészcsaládnak a tagja lehetek itt a teremben és világszerte.

A megemlékezésben pedig így fogalmazott:

Idén valódi óriásokat veszítettünk el — tanárainkat, munkatársainkat, inspirációinkat és barátainkat. Mindannyiunkat felemeltek. Boldogabbak, bölcsebbek lettünk, és emlékeznünk kell arra, milyen szerencsések vagyunk, hogy megváltoztattak minket — mert megváltoztattak.

Sarah Paulson korábban is megemlékezett már Keatonról új sorozata premierjén. Akkor elmondta, hogy Diane Keaton egy nagyon közeli barátja volt– közölte a PEOPLE.

Nem tudok róla beszélni. De amit el tudok mondani, hogy emberként még annál is sokkal lenyűgözőbb volt, mint amit előadóként gondoltál róla

— fogalmazott, majd hozzátette, hogy a világ legszerencsésebb emberének tartja magát, hogy jelen volt az életében a színésznő.

A 2026-os Actor Awards díjátadón Catherine O’Hara posztumusz elismerést kapott a legjobb női alakításért a The Studio-ban. A díjat a sorozat főszereplője és alkotója, Seth Rogen vette át könnyeivel küszködve.