3 csillagjegy sorsfordító próbatételen megy át – a világegyetem most teszteli őket

Február 18. után, a Halak-szezon első napján három csillagjegy fontos próbatétellel néz szembe – és sikerrel veszi az akadályt. A kihívások türelmet, rugalmasságot és alkalmazkodóképességet igényelnek, ám minden megpróbáltatás a fejlődést szolgálja.
A csillagok üzenete szerint minden teszt azért érkezik, hogy közelebb vigyen bennünket saját nagyságunkhoz, írja a YourTango. Íme az a három jegy, amelynek bizonyítania kell:
Bak
A Bak számára február 18. után elérkezett a felelősségvállalás időszaka. Számot kell vetnie kötelezettségeivel, és el kell döntenie, vállalja-e őket teljes mértékben, vagy megpróbál kitérni előlük. Amikor a Nap belép a Halak jegyébe, kitartásra és határok újragondolására lesz szüksége. A Bak azonban felülkerekedik a kihíváson, és rájön: könnyebb volt, mint gondolta.
Szűz
A Szűz számára a megszokott rend felborul. A jól bevált rutin megszakad, ami feszültséget okozhat. Az univerzum próbája most az alkalmazkodás. Bár a változás nem kedvence, a Szűz ismét bizonyíthatja, hogy képes túlélni és megerősödni. A végére minden a helyére kerül.
Ikrek
Az Ikrek szereti a saját tempóját és szokásait, ám február 18. után ezek felborulnak. A Halak-szezon kezdete kizökkenti a komfortzónából, de a változás csak átmeneti. Bár bosszantó lehet, az Ikrek végül felismeri: a rugalmasság az egyik legnagyobb erőssége.
