Orbán Viktor közölte, zajlik a nemzetbiztonsági egyeztetés

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy zajlik a nemzetbiztonsági egyeztetés a Barátság kőolajvezeték állapotáról.

Hamarosan beszámolok a fejleményekről!

- ígérte a miniszterelnök.

A miniszterelnök már vasárnap este közölte, hogy hétfőn bemutatják a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.