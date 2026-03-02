Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor közölte, zajlik a nemzetbiztonsági egyeztetés

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 09:56 / FRISSÍTÉS: 2026. március 02. 09:58
Barátság kőolajvezetéknemzetbiztonság
A Barátság kőolajvezeték állapotáról van szó.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy zajlik a nemzetbiztonsági egyeztetés a Barátság kőolajvezeték állapotáról. 

Hamarosan beszámolok a fejleményekről!

- ígérte a miniszterelnök.

A miniszterelnök már vasárnap este közölte, hogy hétfőn bemutatják a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
