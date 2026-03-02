Orbán Viktor közölte, zajlik a nemzetbiztonsági egyeztetés

Orbán Viktor Facebook-oldalán közölte, hogy zajlik a nemzetbiztonsági egyeztetés a Barátság kőolajvezeték állapotáról.
Hamarosan beszámolok a fejleményekről!
- ígérte a miniszterelnök.
A miniszterelnök már vasárnap este közölte, hogy hétfőn bemutatják a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.
