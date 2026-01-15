Újévi mágikus rituálé: így indítsd be igazán az évet 4 lépésben, hogy minden a javadra forduljon

Az év eleje energetikailag olyan, mint egy nyitott kapu: amit ilyenkor gondolunk, kimondunk és megteszünk, az univerzális energiák támogatásával, felerősödve tér vissza hozzánk. Egy jól felépített újévi mágikus rituálé segít abban, hogy ne csak belesodródjunk az évbe, hanem tudatosan, belső iránytűnk által vezetve járjunk tovább az úton. Mutatjuk azt a négy boszorkányos lépést, amellyel valóban „beindíthatod” az új évet!
Az egyik fontos eleme az újévi mágiának az évet jellemző kulcsszó kiválasztása. Ez az egy szó erősebben hat, mint egy komplett kívánságlista, hiszen létrehoz egy konkrét rezgést, amely végigkísér téged az utadon.
Kulcsszó példák: bőség, erő, biztonság, egészség, szerelem, felszabadulás, belső béke, akaraterő, siker – mindenképpen olyat válassz, ami a leginkább rezonál veled.
Írd fel mindenhova ezt a szót – a naptáradba, a tükrök vagy bútorok sarkára, és tedd ki a telefonod háttérképére is. Ez lesz az energetikai iránytűd az egész évben.
Írj egy levelet úgy, mintha már az év végén járnál, és minden történés kívánságaid szerint alakult volna. Köszönj meg mindent, mintha már valóban megkaptad volna az égi áldást – például így:
„Hálás vagyok, hogy idén volt merszem változtatni, és bátran haladtam a céljaim felé. ”
„Köszönöm, hogy végre a saját utamat járhattam, ami mérhetetlenül boldoggá tesz.”
„Hálás vagyok, hogy megtaláltam a hozzám illő társat, és szakmailag is sikereket értem el.”
Ez a praktika az újévi mágikus rituálé egyik legfontosabb pillére. Az elme nagyon különösen működik, hiszen nem mindig érzékeli az időt – minden mély érzelmet (például a szeretetet, hálát) a jelen valóságában él meg.
A spirituális tanítások szerint az év első napjaiban és heteiben végrehajtott cselekedetek mintát képeznek az egész évre. Amit most elkezdesz vagy elvégzel, az fennmarad és erősödni fog, amit pedig halogatsz, az „ mumusként” végigkísérhet az egész évedben.
Ezért is fontos, hogy az újévi mágikus rituálé részeként tegyél meg minden nap legalább egy apró konkrét lépést: hozz meg egy döntést, indítsd el azt a telefonhívást, rendezz egy ügyet vagy egy konfliktust vagy éppen valóban kezdj bele valamibe, amire igent mondtál. Sorsvonalunk alakulása a mentális fókuszon kívül a tetteinken is erőteljesen múlik.
Vegyél egy papírdarabot, és írd le mindazt, amit nem akarsz tovább cipelni: félelmeket, hibás mintákat és szerepköröket, csalódásokat. Írd le azt is, amit az előző év már elvitt magával, és aminek az elengedése örömöt okozott.
Ezután tépd szét vagy egy fehér gyertyáról meggyújtva égesd el a papírt, miközben kimondod:
Ami már nem gyarapít, azt elengedem.”
Ez a lezárás az újévi mágikus rituálé utolsó pontja, mely valóban helyet teremt az újnak.
Az alábbi videó segítségedre lehet a rituálé elvégzéséhez:
Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.