Újévi mágikus rituálé: így indítsd be igazán az évet 4 lépésben, hogy minden a javadra forduljon

Az év eleje energetikailag olyan, mint egy nyitott kapu: amit ilyenkor gondolunk, kimondunk és megteszünk, az univerzális energiák támogatásával, felerősödve tér vissza hozzánk. Egy jól felépített újévi mágikus rituálé segít abban, hogy ne csak belesodródjunk az évbe, hanem tudatosan, belső iránytűnk által vezetve járjunk tovább az úton. Mutatjuk azt a négy boszorkányos lépést, amellyel valóban „beindíthatod” az új évet!

Fotó: Anuta23 / Shutterstock

Az újévi mágikus rituálé első lépése: válaszd ki az éved kulcsszavát!

Az egyik fontos eleme az újévi mágiának az évet jellemző kulcsszó kiválasztása. Ez az egy szó erősebben hat, mint egy komplett kívánságlista, hiszen létrehoz egy konkrét rezgést, amely végigkísér téged az utadon.

Kulcsszó példák: bőség, erő, biztonság, egészség, szerelem, felszabadulás, belső béke, akaraterő, siker – mindenképpen olyat válassz, ami a leginkább rezonál veled.

Írd fel mindenhova ezt a szót – a naptáradba, a tükrök vagy bútorok sarkára, és tedd ki a telefonod háttérképére is. Ez lesz az energetikai iránytűd az egész évben.

Köszönőlevél a jövőbeli énedtől: az újévi mágikus rituálé lelke

Írj egy levelet úgy, mintha már az év végén járnál, és minden történés kívánságaid szerint alakult volna. Köszönj meg mindent, mintha már valóban megkaptad volna az égi áldást – például így:

„Hálás vagyok, hogy idén volt merszem változtatni, és bátran haladtam a céljaim felé. ”

„Köszönöm, hogy végre a saját utamat járhattam, ami mérhetetlenül boldoggá tesz.”

„Hálás vagyok, hogy megtaláltam a hozzám illő társat, és szakmailag is sikereket értem el.”

Ez a praktika az újévi mágikus rituálé egyik legfontosabb pillére. Az elme nagyon különösen működik, hiszen nem mindig érzékeli az időt – minden mély érzelmet (például a szeretetet, hálát) a jelen valóságában él meg.