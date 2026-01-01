SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Te mennyire ismered a klasszikus újévi kabalatárgyakat? Kvíz

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 18:30
A mondás szerint mindenki a maga szerencséjének kovácsa. Te mennyire ismered a klasszikus újévi kabalatárgyak történetét? Derítsd ki kvízünk segítségével!
Újévkor a Föld több millió lakója szorít magához valamilyen kabalát abban a hitben, hogy szerencsét, bőséget és sikert hoz a rá váró esztendő. A történelem során számos újévi kabalatárgyat hoztak létre az emberek, olyan eszközöknek tulajdonítva mágikus erőt, mint például a zöld trabant. Lássuk, te mennyire ismered a különböző kabalákat és az azokhoz köthető babonákat! Töltsd ki kvízünket és teszteld a tudásod!

Kvízben szereplő kép újévi babonákat jelképező szimbólumokról, mint négyleveéű lóheréről és lópatkóról
Teszteld kvízünkben, mennyire ismered a különféle újévi babonának és kabalákat!
Fotó: Panorama Images / Shutterstock

Újévi kabala kvíz

Legyen szó úton átsétáló fekete macskáról, érkező kéményseprőről, vagy egy előttünk elhaladó zöld trabantról, a letűnt korok népei számos tárgynak, személynek és állatnak tulajdonítottak olyan megfoghatatlan spirituális erőt, amely a hitük szerint befolyással bírt az életükre, szerencséjükre, balszerencséjükre. Mondhatjuk, hogy sokan a saját sorsuk feletti felelősségüket próbálták valamilyen megfoghatatlan külső tényezőre áthárítani, de egyes nézetek szerint népi megfigyelések sorozata nyomán alakultak ki a különböző babonák. Alábbi kvízünkben több hiedelem jelentésére is rákérdezünk, lássuk, te mennyire ismered azokat!

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 5
Az 1980-as években népszerű mondás volt: „Zöld Trabantot látok, szerencsét találok!”. Mit kellett tennünk ahhoz, hogy ez teljesüljön, amikor megláttuk a ritka járművet?

