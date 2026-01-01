Te mennyire ismered a klasszikus újévi kabalatárgyakat? Kvíz

Újévkor a Föld több millió lakója szorít magához valamilyen kabalát abban a hitben, hogy szerencsét, bőséget és sikert hoz a rá váró esztendő. A történelem során számos újévi kabalatárgyat hoztak létre az emberek, olyan eszközöknek tulajdonítva mágikus erőt, mint például a zöld trabant. Lássuk, te mennyire ismered a különböző kabalákat és az azokhoz köthető babonákat! Töltsd ki kvízünket és teszteld a tudásod!

Fotó: Panorama Images / Shutterstock

Újévi kabala kvíz

Legyen szó úton átsétáló fekete macskáról, érkező kéményseprőről, vagy egy előttünk elhaladó zöld trabantról, a letűnt korok népei számos tárgynak, személynek és állatnak tulajdonítottak olyan megfoghatatlan spirituális erőt, amely a hitük szerint befolyással bírt az életükre, szerencséjükre, balszerencséjükre. Mondhatjuk, hogy sokan a saját sorsuk feletti felelősségüket próbálták valamilyen megfoghatatlan külső tényezőre áthárítani, de egyes nézetek szerint népi megfigyelések sorozata nyomán alakultak ki a különböző babonák. Alábbi kvízünkben több hiedelem jelentésére is rákérdezünk, lássuk, te mennyire ismered azokat!