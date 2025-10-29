Gazdagodj csokival: íme egy pénzvonzási maja rituálé

A maja civilizációban a kakaóbab nem csupán egyszerű finomság vagy kereskedelmi árucikk volt, hanem isten ajándékának tekintett égi adomány: a termékenység, földi bőség és az isteni erő szimbóluma, amely fizetőeszközként is működött a maja társadalomban. Alább bemutatjuk, milyen szerepet játszott a kakaóbab – és így a csokoládé – a maják pénzvonzási rituáléiban.
A maják bőségrituáléinak egyik legfontosabb eleme a kakaóbab volt. Hogy fokozhasd a szerencséd, mindenképpen érdemes kipróbálnod ezt az ízletes, egyszerű, de igen hatékony rituálét
Az első napon helyezzük a csokidarabokat a tálkába, majd gyújtsuk meg a gyertyát a tál közelében. Képzeljük el, ahogy a gyertya fénye a napsütést szimbolizálja, amely energiával tölti fel a csokoládédarabokat. Mindennap, lehetőleg ugyanabban az időben hajtsuk végre az alábbi lépéseket:
Az elfogyasztott csokoládék papírjait ne dobjuk ki, hanem tartsuk a tálkában, majd a 6. nap végén összegöngyölve tegyünk 1- 2 darabot a pénztárcánkba vagy a házi kasszánkba. Ez lesz a „bőség-pecsét”, amely azt szimbolizálja, hogy a teremtőenergia velünk marad.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.