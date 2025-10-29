Gazdagodj csokival: íme egy pénzvonzási maja rituálé

BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 10:15
Az alábbi, mindenki számára egyszerűen elvégezhető szerencsevonzó rituálé középpontjában a kakaóbab áll, amely a maják egyik szent kincse volt. Íme a pénzvonzás ősi – és édes – művészete!
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

A maja civilizációban a kakaóbab nem csupán egyszerű finomság vagy kereskedelmi árucikk volt, hanem isten ajándékának tekintett égi adomány: a termékenység, földi bőség és az isteni erő szimbóluma, amely fizetőeszközként is működött a maja társadalomban. Alább bemutatjuk, milyen szerepet játszott a kakaóbab – és így a csokoládé – a maják pénzvonzási rituáléiban.

Pénzvonzás kakaóbabokkal
A maja civilizációban különleges szerepet tulajdonítottak a kakaóbabnak, többek között pénzvonzási rituálék fő kelléke volt. Fotó: Narong Khueankaew / shutterstock

6 napos pénzvonzási rituálé csokoládéval

A maják bőségrituáléinak egyik legfontosabb eleme a kakaóbab volt. Hogy fokozhasd a szerencséd, mindenképpen érdemes kipróbálnod ezt az ízletes, egyszerű, de igen hatékony rituálét

Mi kell hozzá?

  • 6 kis darab csokoládé (lehetőleg minél magasabb kakaótartalommal)
  • 6 napon át mindennap egy perc tudatos figyelem
  • egy arany- vagy zöld színű tálka
  • egy szál zöld vagy aranyszínű gyertya

A rituálé menete:

Az első napon helyezzük a csokidarabokat a tálkába, majd gyújtsuk meg a gyertyát a tál közelében. Képzeljük el, ahogy a gyertya fénye a napsütést szimbolizálja, amely energiával tölti fel a csokoládédarabokat. Mindennap, lehetőleg ugyanabban az időben hajtsuk végre az alábbi lépéseket:

  1. Fogjuk kezünkbe az aznapi csokidarabot, és tegyük a szívünk elé. 
  2. Mondjuk ki hangosan vagy gondolatban az aznapi megerősítést (lásd lejjebb).
  3. Lassan, tudatosan a szándékunkra fókuszálva együk meg a csokoládét.

Példák a 6 nap megerősítő mondataira (tetszőlegesen változtatható):  

  1. nap: „A bőség elindul felém, kapcsolódom a forrással.” 
  2. nap: „Megérdemlem az anyagi jólétet.”
  3. nap: „A lehetőségeim végtelenek. ” 
  4. nap: „Bölcsen gondolkodom, és helyesen is cselekszem.”
  5. nap: „A bőség áramlik hozzám, én pedig megosztom a körülöttem lévőkkel. ”
  6. nap: „Köszönöm a mindennapi gazdagságot az életemben.”

Az elfogyasztott csokoládék papírjait ne dobjuk ki, hanem tartsuk a tálkában, majd a 6. nap végén összegöngyölve tegyünk 1- 2 darabot a pénztárcánkba vagy a házi kasszánkba. Ez lesz a „bőség-pecsét”, amely azt szimbolizálja, hogy a teremtőenergia velünk marad.

