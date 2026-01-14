A horoszkóp megjósolta: így talál rád a halál a csillagjegyed alapján

Bevallhatjuk; titokban mindenki kíváncsi rá, mit tartogat számára a jövő. A horoszkóp sokszor megnevettet, néha elgondolkodtat, de leginkább szórakoztat. Most pedig egy kicsit morbidabb oldalát mutatja meg: elárulja melyik csillagjegyet, hogyan éri majd a halál. Nem kell komolyan venni, de ki tudja…

A horoszkóp azt is felfedheti, hogy mennyi időnk van hátra.

Fotó: NOWAK LUKASZ / Shutterstock

Mindenkit érdekel, hogy mit hoz a jövő a horoszkóp szerint és hogyan fog meghalni.

A horoszkóp szerint így távoznak az élők sorából a csillagjegyek.

Így távoznak a csillagjegyek az élők soraiból a horoszkóp szerint

Kos csillagjegy – tűzben, lángolva

A Kos örök harcos. Valószínűleg nem egy kényelmes fotelben fogja elhagyni a világot, hanem drámai körülmények között. Ha tűzijátékot nézel Kos barátaiddal, lépj kicsit hátrébb, mert szeretnek a tűzzel játszani, de most már tudjuk, hogy félni is lenne okuk tőle.

Bika csillagjegy – egy félrenyelt falat

A Bikák szeretik az élet örömeit: finom bor, krémes süti, sokadik adag lasagne. Nem lepődnénk meg, ha egyszerűen egy Michelin-csillagos étterem asztalánál hajtanák örök álomra fejüket – boldogan, tele hassal, egy félrenyelt falattól.

Ikrek csillagjegy – multitasking végzetesen

Az Ikrek csillagjegyűek sosem tudnak egy dologra figyelni. Telefon a kézben, akkor is, ha zebrán haladnak át, közben pedig megy a sztorizás. Ha valakinek, hát az Ikreknek nagy esélye van egy közúti balesetre. De legalább lesz miről pletykálniuk a túlvilágon.

Rák csillagjegy – drámai búcsú

A Rák túl érzékeny és imádja a drámát. Az ő végórája biztosan úgy zajlik majd, mintha egy szappanopera jelenet lenne. Sok könny, sok „miért pont én”, és persze a háttérben halk zongoraszó hallatszik.

Oroszlán – drámai jelenet

Az Oroszlán nem tud a háttérben maradni, még a halála perceiben sem. Biztosan lesz közönség, taps egy hősies, önfeláldozó tettért. Egy Oroszlán távozása mindig egy kész showműsor.

Szűz – hiába a sok fertőtlenítő

A Szűz szorongó és precíz, tisztaság- és kontrollmániás. A horoszkóp szerint simán elképzelhető, hogy a végzete éppen az lesz, amitől menekül: valami aprócska baktérium. Ironikus, de a sors sokszor az.