A horoszkóp megjósolta: így talál rád a halál a csillagjegyed alapján

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 18:45
Te is kíváncsi vagy, hogyan ér utol a halál? A horoszkóp most megmutatja, melyik csillagjegy, mire számíthat.
Boncza Léda
Bevallhatjuk; titokban mindenki kíváncsi rá, mit tartogat számára a jövő. A horoszkóp sokszor megnevettet, néha elgondolkodtat, de leginkább szórakoztat. Most pedig egy kicsit morbidabb oldalát mutatja meg: elárulja melyik csillagjegyet, hogyan éri majd a halál. Nem kell komolyan venni, de ki tudja…

A horoszkóp jelei a prági óratornyon.
A horoszkóp azt is felfedheti, hogy mennyi időnk van hátra. 
Fotó: NOWAK LUKASZ /  Shutterstock 
  • Mindenkit érdekel, hogy mit hoz a jövő a horoszkóp szerint és hogyan fog meghalni. 
  • A horoszkóp szerint így távoznak az élők sorából a csillagjegyek. 

Így távoznak a csillagjegyek az élők soraiból a horoszkóp szerint

Kos csillagjegy – tűzben, lángolva

A Kos örök harcos. Valószínűleg nem egy kényelmes fotelben fogja elhagyni a világot, hanem drámai körülmények között. Ha tűzijátékot nézel Kos barátaiddal, lépj kicsit hátrébb, mert szeretnek a tűzzel játszani, de most már tudjuk, hogy félni is lenne okuk tőle.

Bika csillagjegy – egy félrenyelt falat

A Bikák szeretik az élet örömeit: finom bor, krémes süti, sokadik adag lasagne. Nem lepődnénk meg, ha egyszerűen egy Michelin-csillagos étterem asztalánál hajtanák örök álomra fejüket – boldogan, tele hassal, egy félrenyelt falattól.

Ikrek csillagjegy – multitasking végzetesen

Az Ikrek csillagjegyűek sosem tudnak egy dologra figyelni. Telefon a kézben, akkor is, ha zebrán haladnak át, közben pedig megy a sztorizás. Ha valakinek, hát az Ikreknek nagy esélye van egy közúti balesetre. De legalább lesz miről pletykálniuk a túlvilágon.

Rák csillagjegy – drámai búcsú

A Rák túl érzékeny és imádja a drámát. Az ő végórája biztosan úgy zajlik majd, mintha egy szappanopera jelenet lenne. Sok könny, sok „miért pont én”, és persze a háttérben halk zongoraszó hallatszik.

Oroszlán – drámai jelenet

Az Oroszlán nem tud a háttérben maradni, még a halála perceiben sem. Biztosan lesz közönség, taps egy hősies, önfeláldozó tettért. Egy Oroszlán távozása mindig egy kész showműsor.

Szűz – hiába a sok fertőtlenítő

A Szűz szorongó és precíz, tisztaság- és kontrollmániás. A horoszkóp szerint simán elképzelhető, hogy a végzete éppen az lesz, amitől menekül: valami aprócska baktérium. Ironikus, de a sors sokszor az.

Mérleg – az első halál, amit döntésképtelenség okozott

A Mérlegek sosem tudnak választani. Még a menny és a pokol kapuja előtt is ott fognak állni, és gondolkodni, hogy merre kellene menni. Ez a bizonytalanság bizony könnyen végzetessé válhat.

Skorpió – örök titok

A Skorpió soha nem adja ki teljesen a titkait. Valószínűleg senki nem fogja pontosan tudni, hogyan távozott. Egy nap egyszerűen eltűnik, és mindenki találgat majd. Pont úgy, ahogy ő szereti: csendben, sejtelmesen.

Nyilas – túl merész

A Nyilas horoszkópja szerint imádja a szabadságot, az extrém élményeket. Ha van csillagjegy, aki bungee jumping közben hagyja itt a világot, az ő lesz. De tuti, hogy mégis így is vigyorogva, mert közben azt csinálja, amit szeret.

Bak – munkában

A Bak a munkamániás. Biztos lehetsz benne, hogy az utolsó perceiben is egy Excel-táblát szerkeszt vagy e-mailt küld majd. Addig biztos nem adja fel, amíg be nem fejezte azt a részfeladatot, aminek nekilátott.

Vízöntő – bizarr körülmények között

A Vízöntők mindig különcök. Ők biztosan valami szokatlan, teljesen egyedi módon távoznak majd. A horoszkóp szerint például egy saját találmány miatt, vagy egy olyan helyzetben, amit senki más nem próbált volna ki... Nem véletlen.

Halak – álmodozva

A Halak annyira szenzitívek és spirituálisak, hogy valószínűleg csak átlebegnek majd a túlvilágra. Ha valaki békésen, szinte észrevétlenül hagyja el a földi létet, az bizony a Halak csillagjegy lesz.

 

