Ezek a csillagjegypárosok a legjobbak együtt az ágyban – Vajon összeilletek a pároddal? Most kiderül

csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 20:15
intimitáskapcsolatvágy
Van, akivel működik a kémia és van, akivel hiába szeretitek egymást, az izgalom és a vágy hosszú távon nem fenntartható, a kezdeti lendület hamar unalomba fullad. Lássuk, mely csillagjegypárok illenek össze a leginkább az ágyban!
Kelemen Dorina
Vajon ti mennyire illetek össze az ágyban az asztrológia szerint? Ebben a cikkben megosztjuk veled azokat a csillagjegypárosokat, akik között a kémia igazán működik a horoszkóp szerint!

Egy csillagjegypár akik között izzik a levegő az ágyban.
A legjobb csillagjegypárosok az ágyban az asztrológia szerint
Fotó: Yuri Arcurs peopleimages.com / 123RF
  • A vágy fenntartásának alapjai.
  • Csillagjegyek dátum szerint.
  • A legjobb csillagjegypárosok az ágyban.

Ezek a csillagjegypárosok a legjobbak együtt az ágyban

Nem csak a testi vonzalom számít a hosszútávú érdeklődés fenntartásában. Számos olyan tulajdonság is összehozhat két embert, amik a csillagjegyeikhez köthetőek. Intellektus, kalandvágy, spontaneitás. Ha két ember ezekben közös nevezőre talál, a vonzalom olyan erős lehet, hogy akár egy életen át kitarthat. 

Vegyük át gyorsan a csillagjegyeket: 

Kos (március 21. – április 19.) 
Bika (április 20. – május 20.) 
Ikrek (május 21. – június 20.) 
Rák (június 21. – július 22.) 
Oroszlán (július 23. – augusztus 22.) 
Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.) 
Mérleg (szeptember 23. – október 22.) 
Skorpió (október 23. – november 21.) 
Nyilas (november 22. – december 21.) 
Bak (december 22. – január 19.) 
Vízöntő (január 20. – február 18.) 
Halak (február 19. – március 20.)

Most pedig jöhet az izgalmas rész, lássuk, mely csillagjegypárosok a legjobbak az együtt az ágyban az asztrológia szerint:

Kos – Oroszlán

Ez a két jegy hamar egymásba gabalyodik. Mi a titkuk az ágyban? A játékos dominanciaharc.  

Ikrek – Mérleg

Könnyed, sok beszélgetéssel fűszerezett erotika. Mi a titkuk? Hogy odafigyelnek egymás érzéseire, nem csak a testére, így a vonzalom hosszútávon is fenntartható, hiszen nemcsak a testiségről, de a szellemi kapcsolódásról is szól. 

Skorpió – Halak

Intenzív és kiszámíthatatlan kapcsolat az övék, és ettől olyan érzéki. Egy Skorpió és Halak párosnál sosem tudni mi fog történni.  

Bika – Rák

Ez a kapcsolat bár lassabban alakul ki, annál erősebb. Ha egyszer összhangba kerülnek, nagyon hosszan képesek élvezni egymás társaságát az ágyban.  

Nyilas – Vízöntő  

Szabad szellemű, játékos páros. Ők aztán gyakran kísérleteznek, ezért olyan izgalmas a kapcsolatuk, mert bárhol képesek egymásnak esni.  

Szűz – Bika

Meglepően jó kombináció. A Bika kellően határozott ahhoz, hogy kimozdítsa a Szűz jegyű párját a megszokott keretekből. Igazán élettel teli kapcsolatuk lehet, ha oda adják magukat egymásnak.  

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a csillagjegyekről:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
