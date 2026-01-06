4 csillagjegy, aki hajlamos tiltott románcba keveredni

Horoszkópunk nem csak jellemünket határozza meg, de a szerelmi életünk folyását is írja. Vannak csillagjegyek, akik számára komoly fejfájást okoznak a csillagok, ha romantikáról van szó.
Nincs mit szépíteni: a szerelem nem mindig egyszerű, sőt, a legtöbbször egyáltalán nem az! Bármennyire is szeretnénk irányítani a kapcsolatainkat, nem mindig mi döntünk arról, kibe zúgunk bele, ki iránt kezdünk rajongani. Sajnos vannak olyanok, akiknek mintha mindig a problémásabb vége jutna a párkapcsolatoknak. Ők azok, akik a rossz emberbe szeretnek bele, a rossz időben, titkos románcaik vannak, az érzelmeik uralkodnak rajtuk, lázadó természetük pedig gyakran erősebbnek bizonyul, mint a józan ész, ami azt súgja: ezt most nem kéne. De hogy kikről is van szó? Mely csillagjegyek azok, akiket az érzelmeik mindig titkos afférok felé hajtanak? Eláruljuk!
Kos
Aligha lehet meglepő, hogy a tüzes Kos nyitja ezt a listát. E heves természetű, hirtelen jegy nem rest a normák, a megszokások ellen menni, kiváltképp, ha a szíve húzza. Szenvedélyes szerető, akit nem érdekelnek a következmények.
Bika
Elsőre azt hihetnénk, a Bika túlzottan földhöz ragadt és gyakorlatias, hogy egy tiltott kapcsolatban találja magát. Az igazság azonban az, hogy épp erőteljes kötődése és makacs hűsége az, ami ebbe a helyzetbe sodorhatja. Ha elkötelezi magát, azt teljes odaadással teszi. Épp ezért ő az, aki még akkor sem képes otthagyni egy tiltott románcot, amikor mások már rég kiszálltak volna abból.
Skorpió
Ha van csillagjegy, aki titkos románcra született, hát a rejtélyes Skorpió az. Mély érzelmekkel teli, szenvedélyes szerető, aki eleve nem szereti világgá kürtölni a boldogságát, így kifejezetten örül annak, ha egy viszonyt titokban kell tartani. Ráadásul kész harcolni a kapcsolatért a végsőkig. Igen, egyes esetekben ez már megszállottság nála...
Vízöntő
E csillagjegy szülötteit soha nem érdekelték a szabályok, a kötöttségek, így aligha meglepő, hogy ezen a listán is helyet kaptak. Ha egy kapcsolatra azt mondják, nem lehet, a Vízöntő lesz az első, aki felteszi a kérdést: miért nem?
