4 csillagjegy, aki hajlamos tiltott románcba keveredni

Horoszkópunk nem csak jellemünket határozza meg, de a szerelmi életünk folyását is írja. Vannak csillagjegyek, akik számára komoly fejfájást okoznak a csillagok, ha romantikáról van szó.

Ezek a csillagjegyek nyitnak a legkönnyebben egy tiltott kapcsolat felé Fotó: Unsplash

Nincs mit szépíteni: a szerelem nem mindig egyszerű, sőt, a legtöbbször egyáltalán nem az! Bármennyire is szeretnénk irányítani a kapcsolatainkat, nem mindig mi döntünk arról, kibe zúgunk bele, ki iránt kezdünk rajongani. Sajnos vannak olyanok, akiknek mintha mindig a problémásabb vége jutna a párkapcsolatoknak. Ők azok, akik a rossz emberbe szeretnek bele, a rossz időben, titkos románcaik vannak, az érzelmeik uralkodnak rajtuk, lázadó természetük pedig gyakran erősebbnek bizonyul, mint a józan ész, ami azt súgja: ezt most nem kéne. De hogy kikről is van szó? Mely csillagjegyek azok, akiket az érzelmeik mindig titkos afférok felé hajtanak? Eláruljuk!

Csillagjegyek, akiket könnyedén magával ragad egy tiltott románc

Kos

Aligha lehet meglepő, hogy a tüzes Kos nyitja ezt a listát. E heves természetű, hirtelen jegy nem rest a normák, a megszokások ellen menni, kiváltképp, ha a szíve húzza. Szenvedélyes szerető, akit nem érdekelnek a következmények.

Bika

Elsőre azt hihetnénk, a Bika túlzottan földhöz ragadt és gyakorlatias, hogy egy tiltott kapcsolatban találja magát. Az igazság azonban az, hogy épp erőteljes kötődése és makacs hűsége az, ami ebbe a helyzetbe sodorhatja. Ha elkötelezi magát, azt teljes odaadással teszi. Épp ezért ő az, aki még akkor sem képes otthagyni egy tiltott románcot, amikor mások már rég kiszálltak volna abból.