Ezek a tárgyak balszerencsét hoznak – Jobb, ha messziről kerüljük őket

De vajon melyek azok a tárgyak, amelyeket jobb elkerülni vagy energetikailag megtisztítani, mielőtt hazavinnénk őket? Esetleg érezzük otthon a rossz energiát, de nem tudjuk, honnan eredhet? Mutatjuk, hogyan kerüld el, hogy balszerencse érjen.

Folyton balszerencse ér? Lehet, hogy a tárgyaid okozzák.

Fotó: Beata Gabryelska / Shutterstock

Ezek a tárgyak a balszerencse forrásai

Régi tükrök – a múlt energiáinak őrzői

A tükör ősidők óta az egyik legmisztikusabb tárgy a világon, melyhez rengeteg hiedelem kötődik. A hagyományok szerint átjáró a földi sík és a túlvilág között, és képes elraktározni mindazt, amit valaha „látott”. Egy díszes, antik tükör tehát nemcsak szép dekorációs elem lehet, hanem bizony idegen, nem kívánatos energiákat is hordozhat. Ha mégis használt vagy másoktól örökölt tükröt tartunk otthon, zsálya, szantálfa vagy tömjén füstölővel érdemes megtisztítani. Különben könnyen azt érezhetjük, hogy valami nincs rendben otthon energetikailag.

A törött tükröktől pedig mindenképpen szabaduljunk meg, mert rossz hatást gyakorolnak a lelki épségünkre.

Másoktól kapott vagy használtan vásárolt ékszerek – a személyes energia hordozói

A gyűrű, nyaklánc és karkötő, illetve minden tartósan testen viselt fém tárgy speciális energiamezővel rendelkezik. Ezoterikus tanítások szerint minden ékszer megőrzi az előző viselőjének érzelmeit, személyiségét, auráját – sőt, sokszor a személyes sorsát és félelmeit is. Ha olyan használt ékszert kapunk vagy veszünk, aminek nem ismert az előző tulajdonosa, jobb, ha viselés előtt megtisztítjuk holdvízzel az ékszert: teliholdkor egy teljes éjszakára helyezzünk ki a holdfénybe egy vízzel teli poharat, majd másnap ebben a vízben áztassuk az ékszert egy kicsit vagy csak mossuk át vele.

Törött, megállt órák – a megrekedés szimbólumai

A rossz, működésképtelen órák a babona szerint az idő megrekedését jelképezik. Ha több megállt órát is tartunk otthon, az az életünkben is akadályokat teremthet: megrekedést, elakadó folyamatokat, párkapcsolati- és anyagi továbblépési nehézségeket okozhat. A legjobb, ha megjavíttatjuk őket, vagy ha ez nem lehetséges, inkább váljunk meg tőlük.