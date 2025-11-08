Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ezek a tárgyak balszerencsét hoznak – Jobb, ha messziről kerüljük őket

feng shui
negatív energiabalszerencse
Vannak tárgyak, amelyekről ősidők óta úgy tartják, hogy negatív energiákat hordoznak, és balszerencsét hoznak a gazdájukra. Nem kell boszorkánynak lennünk ahhoz, hogy érezzük, bizonyos dolgok valahogy nem jó rezgéssel bírnak. Mutatjuk azokat a tárgyakat, amiket jobb, ha nem tartasz otthon, ha nem akarod, hogy balszerencse érjen.
De vajon melyek azok a tárgyak, amelyeket jobb elkerülni vagy energetikailag megtisztítani, mielőtt hazavinnénk őket? Esetleg érezzük otthon a rossz energiát, de nem tudjuk, honnan eredhet? Mutatjuk, hogyan kerüld el, hogy balszerencse érjen.

Balszerencse okozója a törött tükör is lehet
Folyton balszerencse ér? Lehet, hogy a tárgyaid okozzák. 
Fotó: Beata Gabryelska / Shutterstock 

Ezek a tárgyak a balszerencse forrásai

Régi tükrök – a múlt energiáinak őrzői

A tükör ősidők óta az egyik legmisztikusabb tárgy a világon, melyhez rengeteg hiedelem kötődik. A hagyományok szerint átjáró a földi sík és a túlvilág között, és képes elraktározni mindazt, amit valaha „látott”. Egy díszes, antik tükör tehát nemcsak szép dekorációs elem lehet, hanem bizony idegen, nem kívánatos energiákat is hordozhat. Ha mégis használt vagy másoktól örökölt tükröt tartunk otthon, zsálya, szantálfa vagy tömjén füstölővel érdemes megtisztítani. Különben könnyen azt érezhetjük, hogy valami nincs rendben otthon energetikailag. 

A törött tükröktől pedig mindenképpen szabaduljunk meg, mert rossz hatást gyakorolnak a lelki épségünkre. 

Másoktól kapott vagy használtan vásárolt ékszerek – a személyes energia hordozói

A gyűrű, nyaklánc és karkötő, illetve minden tartósan testen viselt fém tárgy speciális energiamezővel rendelkezik. Ezoterikus tanítások szerint minden ékszer megőrzi az előző viselőjének érzelmeit, személyiségét, auráját – sőt, sokszor a személyes sorsát és félelmeit is. Ha olyan használt ékszert kapunk vagy veszünk, aminek nem ismert az előző tulajdonosa, jobb, ha viselés előtt megtisztítjuk holdvízzel az ékszert: teliholdkor egy teljes éjszakára helyezzünk ki a holdfénybe egy vízzel teli poharat, majd másnap ebben a vízben áztassuk az ékszert egy kicsit vagy csak mossuk át vele.

Törött, megállt órák – a megrekedés szimbólumai

A rossz, működésképtelen órák a babona szerint az idő megrekedését jelképezik. Ha több megállt órát is tartunk otthon, az az életünkben is akadályokat teremthet: megrekedést, elakadó folyamatokat, párkapcsolati- és anyagi továbblépési nehézségeket okozhat. A legjobb, ha megjavíttatjuk őket, vagy ha ez nem lehetséges, inkább váljunk meg tőlük. 

Szárított virágok – a halott energiák hordozója

Bár gyönyörűek lehetnek, a szárított virágok mégis sokszor rossz atmoszférát teremtenek: a feng shui szerint „halott energiát” hordoznak. A lakásban tartva képesek csökkenteni a rezgésszintet, ami frusztrációhoz, békétlenséghez vagy kedvtelenséghez vezethet. Aki szereti a virágokat, válasszon inkább élő növényeket, mert azok friss energiát, életerőt és szerencsét hoznak.

Használt, régi babák és plüssfigurák – a múlt érzelmeit kelhetik életre

Kevés dolog van, ami annyira bájosnak és ártatlannak tűnik, mint egy régi gyermekjáték. Mégis, az ezoterikus tanok szerint a babák különösen erősen képesek átvenni a korábbi tulajdonosuk, használójuk energiáit, az ékszerekhez hasonlóan. Ha például egy gyermek vagy felnőtt sok szomorúságot, magányt vagy félelmet élt meg, az lenyomatként ott maradhat a tárgyban. Ezért a használt babákat és plüssfigurákat érdemes megtisztítani füstölővel vagy kimosni holdvízzel, mielőtt új kedvencünkké válnának. 

Nem minden régi vagy szép tárgy hordoz pozitív rezgést, ezért hallgassunk az intuíciónkra: ha egy tárgy közelsége rossz érzést kelt bennünk, az sohasem véletlen. 

Ez a zene is segít elűzni az otthonodból a negatív energiákat:

