Ők a legnárcisztikusabb csillagjegyek – te köztük vagy?

Nárcisztikus személyiséggel együtt élni nem könnyű, akár párkapcsolatban, akár baráti vagy családi viszonyban tapasztaljuk meg. Bár nem lehet minden viselkedési mintát kizárólag a csillagjegyek alapján megítélni, vannak jegyek, amelyek hajlamosabbak az önimádatra, a manipulációra és a figyeleméhségre. Viszont az asztrológia szerint van 3 legnárcisztikusabb csillagjegy, akiknek van még mit fejleszteniü magukon.

Vajon te a legnárcisztikusabb csillagjegyűek közé tartozol?

A három legnárcisztikusabb csillagjegy a horoszkóp szerint

Valamilyen szinten mindenkinek vannak nárcisztikus vonásai, ám ettől még senkiről sem mondható, hogy nárcisztikus személyiségzavarral küzdene. A különböző csillagjegyeknek tulajdonított jellemzők segítenek tudatosítani bizonyos mintákat, amelyeken lehet dolgozni, ha szeretnénk fejlődni. Cikkünkben bemutatjuk azt a három jegyet, amelyiknél a nárcisztikus vonások a legerősebben jelenhetnek meg, és azt is, hogy ez mit jelent a hétköznapokban.

1. Szűz csillagjegy

A Szűz elsőre nem tűnik tipikus nárcisztikusnak: rendezett, elemző típus, aki szeret segíteni. Csakhogy a felszín alatt ott bujkál egy erős meggyőződés, hogy ő mindenkinél jobban tud mindent. A Szűz szinte mindig úgy érzi, hogy ő a legokosabb, és nem is rejti véka alá a véleményét. Ráadásul hajlamos arra, hogy kioktasson vagy hibáztasson másokat, miközben önmagáról nehezen ismerné be, ha tévedett.

A Szűz továbbá erősen perfekcionista, így az élet szinte minden területén a tökéletességet hajszolja: a párkapcsolatban, a munkában, és a külsejét tekintve. Ha valami vagy valaki nem illik bele az ő tökéletes rendszerébe, a tökéletes elképzeléseibe, azzal türelmetlen és lekezelő lehet.

Nárcisztikus vonásai: felsőbbrendűségi érzés, kritikus hozzáállás, érzelmi távolságtartás.

2. Bika csillagjegy

A Bika imádja a kényelmet, a szépséget, és az anyagi biztonságot, sőt úgy gondolja, mindezt meg is érdemli. Ez önmagában nem gond, de ha mások kárára teremti meg magának ezeket a dolgokat, akkor már kitűnnek a nárcisztikus jellemvonásai. Ez a csillagjegy ugyanis hajlamos arra, hogy a saját érdekeit mindenki másé fölé helyezze. Nem túl empatikus, főleg akkor, ha a probléma nem érinti őt személyesen. A Bika sokszor úgy kommunikál, hogy észrevétlenül ráerőlteti az akaratát másokra, méghozzá elég meggyőzően. Emellett az is jellemző lehet rá, hogy ha dühös vagy frusztrált, akkor manipulatívan vagy sértőn viselkedik.