Ők a legnárcisztikusabb csillagjegyek – te köztük vagy?

Nárcisztikus személyiséggel együtt élni nem könnyű, akár párkapcsolatban, akár baráti vagy családi viszonyban tapasztaljuk meg. Bár nem lehet minden viselkedési mintát kizárólag a csillagjegyek alapján megítélni, vannak jegyek, amelyek hajlamosabbak az önimádatra, a manipulációra és a figyeleméhségre. Viszont az asztrológia szerint van 3 legnárcisztikusabb csillagjegy, akiknek van még mit fejleszteniü magukon.
Valamilyen szinten mindenkinek vannak nárcisztikus vonásai, ám ettől még senkiről sem mondható, hogy nárcisztikus személyiségzavarral küzdene. A különböző csillagjegyeknek tulajdonított jellemzők segítenek tudatosítani bizonyos mintákat, amelyeken lehet dolgozni, ha szeretnénk fejlődni. Cikkünkben bemutatjuk azt a három jegyet, amelyiknél a nárcisztikus vonások a legerősebben jelenhetnek meg, és azt is, hogy ez mit jelent a hétköznapokban.
A Szűz elsőre nem tűnik tipikus nárcisztikusnak: rendezett, elemző típus, aki szeret segíteni. Csakhogy a felszín alatt ott bujkál egy erős meggyőződés, hogy ő mindenkinél jobban tud mindent. A Szűz szinte mindig úgy érzi, hogy ő a legokosabb, és nem is rejti véka alá a véleményét. Ráadásul hajlamos arra, hogy kioktasson vagy hibáztasson másokat, miközben önmagáról nehezen ismerné be, ha tévedett.
A Szűz továbbá erősen perfekcionista, így az élet szinte minden területén a tökéletességet hajszolja: a párkapcsolatban, a munkában, és a külsejét tekintve. Ha valami vagy valaki nem illik bele az ő tökéletes rendszerébe, a tökéletes elképzeléseibe, azzal türelmetlen és lekezelő lehet.
Nárcisztikus vonásai: felsőbbrendűségi érzés, kritikus hozzáállás, érzelmi távolságtartás.
A Bika imádja a kényelmet, a szépséget, és az anyagi biztonságot, sőt úgy gondolja, mindezt meg is érdemli. Ez önmagában nem gond, de ha mások kárára teremti meg magának ezeket a dolgokat, akkor már kitűnnek a nárcisztikus jellemvonásai. Ez a csillagjegy ugyanis hajlamos arra, hogy a saját érdekeit mindenki másé fölé helyezze. Nem túl empatikus, főleg akkor, ha a probléma nem érinti őt személyesen. A Bika sokszor úgy kommunikál, hogy észrevétlenül ráerőlteti az akaratát másokra, méghozzá elég meggyőzően. Emellett az is jellemző lehet rá, hogy ha dühös vagy frusztrált, akkor manipulatívan vagy sértőn viselkedik.
Nárcisztikus vonásai: önérdek-központúság, birtoklási vágy, érzelmi makacsság.
Az Oroszlán természeténél fogva szeret reflektorfényben lenni. A túlzott figyelemvágy és az állandó visszajelzés-keresés azonban könnyen nárcisztikus viselkedéshez vezethet.
Ez a csillagjegy szereti, ha csodálják, de ha nem kapja meg a kellő elismerést, akkor könnyen sértetté válik. Habár jellemzően erősnek és magabiztosnak mutatja magát, legbelül bizonytalan, pont ezért van szüksége állandó megerősítésre. Ha úgy érzi, háttérbe szorul, heves reakciókkal igyekszik visszaterelni a figyelmet önmagára.
Nárcisztikus vonásai: figyeleméhség, önimádat, érzelmi manipuláció.
Ezért gurulnak dühbe a nárcisztikus emberek egyetlen mondattól:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.