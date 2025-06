/„Több mint 20 milliót költöttem a fizikai tökéletesség hajszolására, most kész roncs vagyok”

Egy 26 éves ausztrál nő éveken át hajszolta a tökéletességet, ma már csak a hegek, fájdalom és megbánás maradt utána. Több mint 44 ezer fontot (több mint 20 millió forintot) költött szépészeti beavatkozásokra, és már szinte mindent megbánt. Elsőként mellimplantátumot csináltatott, de ahelyett, hogy nőtt volna az önbizalma, hátfájás, légszomj és kiütések gyötörték. Az orvosok végül megállapították, hogy az implantátumok a nyirokcsomóira nyomták magukat. Nyolc hónap után annyira megbetegedett, hogy el kellett távolítani őket.

A botox és a töltőanyagok sem hozták meg a várt eredményt Fotó: Shutterstock AI Generator / Shutterstock

Később a fogait csináltatta meg, ma már mindennapos ínyvérzéssel és fájdalommal él, első két foga hamis, a héjak nem illenek. „18 évesen senki nem mondta el, mit vállalok” - mondja.

A botox és a töltőanyagok sem hozták meg a várt eredményt: Tilly arca szinte teljesen „lefagyott”, három fájdalmas kezelés kellett ahhoz, hogy visszafordítsák a hatást, írja a Daily Star.

Otthoni próbálkozásai is rosszul sültek el: saját maga tetovált szeplőket az arcára, amik eltávolítás után bőrkárosodást okoztak. Szemöldök- és ajaktetoválásai kifakultak, vöröses foltok maradtak utána. Fülét is saját maga szúrta ki többször, hegekkel, bemélyedésekkel és kis lyukakkal tarkított „rendetlen” végeredmény lett belőle. Haját is tönkretette: éveken át hosszabbíttatta és ritkíttatta, így mára gyenge, töredezett hajjal él.

Ma már őszintén beszél a tapasztalatairól, és YouTube-on tízezrek követik „Dolgok, amiket megbántam, hogy megtettem a testemmel” című sorozatát. Tilly jelenleg tanárnak tanul, és bízik benne, hogy története másokat megóvhat attól a fájdalomtól, amit ő átélt. „Ha csak egy ember elkerüli ezt, már megérte” - mondja.