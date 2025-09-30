Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Túlélnéd a világvégét? Most kiderül a csillagjegyedből

apokalipszis
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 18:45
csillagjegymágiavilágvégetúlélő
Mi történne, ha ma kezdődne el a világvége – zombik, háború vagy totális összeomlás? A csillagjegyed elárulhatja, mennyi esélyed lenne a túlélésre. Vajon hidegvérrel szerzel élelmet és menedéket, vagy sírva keresel WiFi-t az omladozó romok közt? Mutatjuk, melyik jegy hogyan bírná, és ki lenne az utolsó túlélő.
Bors
A szerző cikkei

Zombiapokalipszis, globális háború, földrengések, járványok vagy összeomló társadalmak – a világvége forgatókönyvei egyre kevésbé tűnnek sci-finek. De vajon mit mond erről az asztrológia? Egyes csillagjegyek kíméletlen túlélők, mások viszont az első pánikrohamnál összeomlanának. Megnéztük, melyik csillagjegy mit bírna ki, és ki az, aki a végén egymagában is képes lenne újraépíteni a világot. 

világvége, csillagjegyek, asztrológia, színes csillagjegyek
Egy világ, ahol csak a legerősebb csillagjegyek maradnak talpon
Fotó: WhataWin /  Shutterstock 

Zombik, pusztulás és káosz – vajon te kibírod a világvégét? Megmondjuk a csillagjegyed alapján!

1. Bak

Túlélő típusa: A csendes vezér 
Miért él túl? Mert nem pánikol. Tervez, túlél, kitart. Takarékos, logikus, nem esik szét, ha nincs latte és légkondi. Fegyelmezett túlélő – simán elvezet egy bunker-közösséget.

2. Skorpió

Túlélő típusa: A sötét stratéga 
Miért él túl? Gyanakszik mindenkire, ezért nem lepik meg az árulások. Mély pszichés erő, rejtőzködés, erős túlélőösztön – akár a hamvaiból is képes újraépíteni magát.

3. Szűz

Túlélő típusa: A logisztikai zseni 
Miért él túl? Mert listái vannak arról is, hol van a legközelebbi vízforrás. Precíz, gyakorlatias, rendszerezett – az ilyen emberek tartanak életben közösségeket.

4. Bika

Túlélő típusa: A földhözragadt harcos 
Miért él túl? Makacs, ellenálló és bámulatos fizikai állóképessége van. Élelmet szerez, fát hasogat, és közben megőrzi a nyugalmát.

5. Kos

Túlélő típusa: A tűzön-vízen át menő vezér 
Miért él túl? Mert nem gondolkodik túl sokat – de gyors, erős és bátor. Ha kell, beront a zombik közé a húskonzervért.

6. Rák

Túlélő típusa: A családvédő 
Miért él túl? Mert bár érzelmes, elképesztő belső erővel bír. Ha szeretteiért kell küzdenie, semmi sem állíthatja meg.

7. Oroszlán

Túlélő típusa: A karizmatikus túlélő 
Miért él túl? Ha sikerül túltennie magát azon, hogy nincs közönsége, akkor harcosként állja a sarat. Vezetői képességei hasznosak – ha nem sodorja bajba a büszkesége.

8. Vízöntő

Túlélő típusa: A technogéniusz 
Miért él túl? Ha van napelem és maradt net, ő meghekkel bármit. Különc, de zseniális – bár túl gyakran agyal mindenféle elméleteken, miközben már rég menekülni kéne.

9. Nyilas

Túlélő típusa: A szabadságharcos  
Miért él túl? Csak akkor, ha futás közben mesélheti el az élete tanulságait. Túl nagy szabadságvággyal indul neki, de a lelkesedése sokáig hajtja.

10. Mérleg 

Túlélő típusa: A béketeremtő 
Miért nem él túl? Túl sokat gondolkodik. Döntésképtelen egy kritikus helyzetben – és valószínűleg visszamegy másokért, miközben ő is bajba kerül.

11. Ikrek

Túlélő típusa: A szociális túlélő 
Miért nem él túl? Mert inkább dumál, mint cselekszik. A hírek fontosabbak neki, mint a konzervek – és ezt valószínűleg livestreamben is közvetítené.

12. Halak

Túlélő típusa: A túlérzékeny álmodozó 
Miért nem él túl? Sajnáljuk, Halak. Te vagy az a csillagjegy, aki a világvégén is inkább verset írna a Holdnak. Túl sok érzelem, túl kevés bunkerépítés.

Ha pedig felkészülnél egy esetleges apokalipszisra, akkor ebből a videóból megismerhetsz 10 jelet, ami előrejelzi azt:

 

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu