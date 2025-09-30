Túlélnéd a világvégét? Most kiderül a csillagjegyedből

Zombiapokalipszis, globális háború, földrengések, járványok vagy összeomló társadalmak – a világvége forgatókönyvei egyre kevésbé tűnnek sci-finek. De vajon mit mond erről az asztrológia? Egyes csillagjegyek kíméletlen túlélők, mások viszont az első pánikrohamnál összeomlanának. Megnéztük, melyik csillagjegy mit bírna ki, és ki az, aki a végén egymagában is képes lenne újraépíteni a világot.

Egy világ, ahol csak a legerősebb csillagjegyek maradnak talpon

Fotó: WhataWin / Shutterstock

Zombik, pusztulás és káosz – vajon te kibírod a világvégét? Megmondjuk a csillagjegyed alapján!

1. Bak

Túlélő típusa: A csendes vezér

Miért él túl? Mert nem pánikol. Tervez, túlél, kitart. Takarékos, logikus, nem esik szét, ha nincs latte és légkondi. Fegyelmezett túlélő – simán elvezet egy bunker-közösséget.

2. Skorpió

Túlélő típusa: A sötét stratéga

Miért él túl? Gyanakszik mindenkire, ezért nem lepik meg az árulások. Mély pszichés erő, rejtőzködés, erős túlélőösztön – akár a hamvaiból is képes újraépíteni magát.

3. Szűz

Túlélő típusa: A logisztikai zseni

Miért él túl? Mert listái vannak arról is, hol van a legközelebbi vízforrás. Precíz, gyakorlatias, rendszerezett – az ilyen emberek tartanak életben közösségeket.

4. Bika

Túlélő típusa: A földhözragadt harcos

Miért él túl? Makacs, ellenálló és bámulatos fizikai állóképessége van. Élelmet szerez, fát hasogat, és közben megőrzi a nyugalmát.

5. Kos

Túlélő típusa: A tűzön-vízen át menő vezér

Miért él túl? Mert nem gondolkodik túl sokat – de gyors, erős és bátor. Ha kell, beront a zombik közé a húskonzervért.

6. Rák

Túlélő típusa: A családvédő

Miért él túl? Mert bár érzelmes, elképesztő belső erővel bír. Ha szeretteiért kell küzdenie, semmi sem állíthatja meg.

7. Oroszlán

Túlélő típusa: A karizmatikus túlélő

Miért él túl? Ha sikerül túltennie magát azon, hogy nincs közönsége, akkor harcosként állja a sarat. Vezetői képességei hasznosak – ha nem sodorja bajba a büszkesége.

8. Vízöntő

Túlélő típusa: A technogéniusz

Miért él túl? Ha van napelem és maradt net, ő meghekkel bármit. Különc, de zseniális – bár túl gyakran agyal mindenféle elméleteken, miközben már rég menekülni kéne.