Túlélnéd a világvégét? Most kiderül a csillagjegyedből

Zombiapokalipszis, globális háború, földrengések, járványok vagy összeomló társadalmak – a világvége forgatókönyvei egyre kevésbé tűnnek sci-finek. De vajon mit mond erről az asztrológia? Egyes csillagjegyek kíméletlen túlélők, mások viszont az első pánikrohamnál összeomlanának. Megnéztük, melyik csillagjegy mit bírna ki, és ki az, aki a végén egymagában is képes lenne újraépíteni a világot.
1. Bak
Túlélő típusa: A csendes vezér
Miért él túl? Mert nem pánikol. Tervez, túlél, kitart. Takarékos, logikus, nem esik szét, ha nincs latte és légkondi. Fegyelmezett túlélő – simán elvezet egy bunker-közösséget.
2. Skorpió
Túlélő típusa: A sötét stratéga
Miért él túl? Gyanakszik mindenkire, ezért nem lepik meg az árulások. Mély pszichés erő, rejtőzködés, erős túlélőösztön – akár a hamvaiból is képes újraépíteni magát.
3. Szűz
Túlélő típusa: A logisztikai zseni
Miért él túl? Mert listái vannak arról is, hol van a legközelebbi vízforrás. Precíz, gyakorlatias, rendszerezett – az ilyen emberek tartanak életben közösségeket.
4. Bika
Túlélő típusa: A földhözragadt harcos
Miért él túl? Makacs, ellenálló és bámulatos fizikai állóképessége van. Élelmet szerez, fát hasogat, és közben megőrzi a nyugalmát.
5. Kos
Túlélő típusa: A tűzön-vízen át menő vezér
Miért él túl? Mert nem gondolkodik túl sokat – de gyors, erős és bátor. Ha kell, beront a zombik közé a húskonzervért.
6. Rák
Túlélő típusa: A családvédő
Miért él túl? Mert bár érzelmes, elképesztő belső erővel bír. Ha szeretteiért kell küzdenie, semmi sem állíthatja meg.
7. Oroszlán
Túlélő típusa: A karizmatikus túlélő
Miért él túl? Ha sikerül túltennie magát azon, hogy nincs közönsége, akkor harcosként állja a sarat. Vezetői képességei hasznosak – ha nem sodorja bajba a büszkesége.
8. Vízöntő
Túlélő típusa: A technogéniusz
Miért él túl? Ha van napelem és maradt net, ő meghekkel bármit. Különc, de zseniális – bár túl gyakran agyal mindenféle elméleteken, miközben már rég menekülni kéne.
9. Nyilas
Túlélő típusa: A szabadságharcos
Miért él túl? Csak akkor, ha futás közben mesélheti el az élete tanulságait. Túl nagy szabadságvággyal indul neki, de a lelkesedése sokáig hajtja.
10. Mérleg
Túlélő típusa: A béketeremtő
Miért nem él túl? Túl sokat gondolkodik. Döntésképtelen egy kritikus helyzetben – és valószínűleg visszamegy másokért, miközben ő is bajba kerül.
11. Ikrek
Túlélő típusa: A szociális túlélő
Miért nem él túl? Mert inkább dumál, mint cselekszik. A hírek fontosabbak neki, mint a konzervek – és ezt valószínűleg livestreamben is közvetítené.
12. Halak
Túlélő típusa: A túlérzékeny álmodozó
Miért nem él túl? Sajnáljuk, Halak. Te vagy az a csillagjegy, aki a világvégén is inkább verset írna a Holdnak. Túl sok érzelem, túl kevés bunkerépítés.
Ha pedig felkészülnél egy esetleges apokalipszisra, akkor ebből a videóból megismerhetsz 10 jelet, ami előrejelzi azt:
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.