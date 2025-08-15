A berlini fal, ami kettészelte a német fővárost – 64 éve épült fel a hidegháború ikonikus szimbóluma

1961. augusztus 13-án Berlin lakói arra ébredtek, hogy a várost egyik napról a másikra ketté vágták. A keleti oldalon a Német Szocialista Egységpárt (SED) katonái szögesdrótot feszítettek, utcákat torlaszoltak el, a villamos- és metróvonalakat megszakították. Két nap múlva, augusztus 15-én pedig már álltak a betonfalak is, amelyek közel három évtizedre fizikai és lelki határvonallá váltak – 155 kilométeren, átvágva utcákon, parkokon, családokon. Cikkünkben a berlini fal történetét járjuk körbe.

Szászországból érkezett építőmunkásokat vezényeltek a berlini fal 64 évvel ezelőtti felépítésére

Fotó: Bundesarchiv / wikipedia/Von Bundesarchiv, Bild 173-1321 / Helmut J. Wolf /

Kettészakított város: a berlini fal, ami évekre beton mögé zárta a szabadságot

A berlini fal építésének oka egyértelmű volt: a második világháború után létrehozott Német Demokratikus Köztársaságban a szovjet megszállás támogatásával kiépített diktatúra nem tudta megállítani a nyugatra irányuló kivándorlást. 1949 és 1961 között legalább négymillió ember – a lakosság egyhatoda – hagyta el az NDK-t, gyakran Berlinen át, a még nyitott határon keresztül. Voltak, akik politikai elnyomás, mások gazdasági kilátástalanság vagy személyes okok miatt menekültek.

A SED már 1952-ben lezárta az NDK és az NSZK közötti határt, így Berlin maradt az utolsó „szökési útvonal”. 1961 nyarán végül a keleti vezetés úgy döntött: a nyugati városrészt teljesen körbezárja. A kezdeti barikádok helyét gyorsan átvette egy többrétegű határrendszer: belső és külső fal, közöttük a hírhedt „halálsáv”, amelyet aknamezők, őrtornyok, reflektorok és kutyás járőrök vigyáztak.

Egy keletnémet rendőr (DVP) és egy katona felügyeli a berlini fal 1961. augusztusi építését

Fotó: Bundesarchiv / wikipedia/Von Bundesarchiv, Bild 183-85701-0006 / Stöhr /

A szabadság felé vezető kockázatos utak: a berlini fal legendás szökései

Ez a fal nem csupán kő és beton volt – a rendszer akaratának fegyveres megtestesülése. Az „átlövési parancs” szerint a határőröknek tűzparanccsal kellett megállítaniuk minden menekülőt, ha más mód nem maradt. 1961 és 1989 között legalább 140 ember vesztette életét a berlini falnál, közülük 91-et határőrök lőttek le.

A halálos veszély ellenére sokan próbálkoztak szökéssel, némelyek legendás bátorsággal és leleményességgel. 1964-ben például fiatalok egy pékség alól indítottak föld alatti menekülőutat, a Tunnel 57-et, amelyen két éjszaka alatt 57 ember jutott át Nyugat-Berlinbe – ez volt a fal történetének legsikeresebb alagutas akciója.