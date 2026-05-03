Szívszorító videó: így menekült meg fogságából Timmy, a bálna

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 09:20
Heteken át tartott a cet tortúrája. Timmy, a bálna újra szabad!

Szabadon engedték szombaton az Északi-tengerben a Balti-tenger partjainál megrekedt hosszúszárnyú bálnát. A német sajtó által csak Timmyként emlegetett hosszúszárnyú vagy más néven púposbálnát, amelyet a Poel-szigeti öbölből szállítottak uszályhajóval az Északi-tengerhez, szombat reggel 9 órakor engedték szabadon – közölte Jens Schwark, a mentőcsapat egyik tagja.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A konvoj reggel a Skagerrak-szorosban, Skagentől, Dánia legészakibb városától mintegy 70 kilométerre tartózkodott.

A tizenkét méter hosszú, tizenkét tonnás cet heteken át többször is megrekedt a német partok mentén a sekély vizekben, mielőtt önkénteseknek sikerült a vízzel megtöltött uszályhajóra segíteniük.

A hosszúszárnyú bálna, amelynek kora 4 és 6 év közötti lehet, először március 3-án Wismar kikötőjében tűnt fel. Később onnan nyugatabbra, az észak-németországi Schleswig-Holstein tartománybeli Timmendorfer Strandon látták.

A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben, és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba.

Videón Timmy, a bálna első szabad útja:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
