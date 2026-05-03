"Borzalmas vagy" - Szoboszlai miatt csaptak össze a drukkerek

Lassan már egy antológia, de minimum egy duplalemezes válogatás is születhetne azokból a dalokból, melyek Szoboszlai Dominikról íródtak Liverpoolban. A magyar középpályás három év alatt a helyi drukkerek kedvence lett, s nem csoda, a TikTok-on is sztár lett a Pool nyolcasa. Ennek ellenére még nincs olyan szurkolói nóta, mely vele kapcsolatban szólna az Anfielden, egy helyi fanatikus most úgy érzi, megtalálta a focista számára az igazi dal.

Szoboszlai Dominik a drukkerek kedvence Fotó: Jan Kruger

Egy TikTok-felhasználó Rihanna és Calvin Harris dalát vette alapul, a We Found Love sorait írta át Szoboszlai Dominik dicsőítésére, néhol több, máskor pedig elég kevés sikerrel. A kommentelők között megjelentek az igazán kritikus hangok is, miután Dassy maga énekelte fel a sláger liverpooli változatát.

Borzalmas vagy

"Na ez sosem fog szólni az Anfielden"

- olvashatóak a negatív kritikák, melyek mellett többek megvédték az előadó-szövegírót, kisebb stílusvita is kialakult a szerzeményt illetően.

Szoboszlai Dominikra rangadó vár

A Liverpool ezen a hétvégén sem pihen, a gárda vasárnap a Manchester United otthonában lép pályára. A tét az esetleges bajnoki bronzérem, illetve a Pool bebiztosíthatja jövő évre a BL-indulást is.