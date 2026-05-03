KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Irma, Tímea névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Borzalmas vagy" - Szoboszlai miatt csaptak össze a drukkerek

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 09:30
liverpooldal
Bővült a kollekció. Újabb dal született Szoboszlai Dominikról, a kritika elég vegyes.

Lassan már egy antológia, de minimum egy duplalemezes válogatás is születhetne azokból a dalokból, melyek Szoboszlai Dominikról íródtak Liverpoolban. A magyar középpályás három év alatt a helyi drukkerek kedvence lett, s nem csoda, a TikTok-on is sztár lett a Pool nyolcasa. Ennek ellenére még nincs olyan szurkolói nóta, mely vele kapcsolatban szólna az Anfielden, egy helyi fanatikus most úgy érzi, megtalálta a focista számára az igazi dal.

Szoboszlai Dominik a drukkerek kedvence
Szoboszlai Dominik a drukkerek kedvence  Fotó: Jan Kruger

Egy TikTok-felhasználó Rihanna és Calvin Harris dalát vette alapul, a We Found Love sorait írta át Szoboszlai Dominik dicsőítésére, néhol több, máskor pedig elég kevés sikerrel. A kommentelők között megjelentek az igazán kritikus hangok is, miután Dassy maga énekelte fel a sláger liverpooli változatát.

Borzalmas vagy

"Na ez sosem fog szólni az Anfielden"

- olvashatóak a negatív kritikák, melyek mellett többek megvédték az előadó-szövegírót, kisebb stílusvita is kialakult a szerzeményt illetően.

@dassy2.0 Can’t wait to hear the Kop sing this one!!! 😁😁😁 #szoboszlai #liverpoolfc #footballchants #dassy20 #footballtiktok ♬ original sound - Dassy

Szoboszlai Dominikra rangadó vár

A Liverpool ezen a hétvégén sem pihen, a gárda vasárnap a Manchester United otthonában lép pályára. A tét az esetleges bajnoki bronzérem, illetve a Pool bebiztosíthatja jövő évre a BL-indulást is.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu