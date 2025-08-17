UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
retró kvíz, zenehallgatás, dal

Óriási retró kvíz: ha tudod a magyar slágerek folytatását, hivatalosan is legendás a zenei ízlésed

zene
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 11:45
magyar slágerRetró Kvízteszt
Emlékszel még azokra az időkre, amikor a „kör közepén állok” vagy a „holnap hajnalig” szóltak a hangszórókból és mindenki ezekre bulizott? Ebből a retró kvízből kiderül, mennyire ismered a régi idők legnagyobb slágereit!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Most itt a lehetőség, hogy visszarepülj kicsit az időben és retró kvízünk segítségével próbára tedd zenei tudásod! Ha úgy gondolod, hogy kívülről fújod a legismertebb dalokat, amikre anno egész Magyarország tombolt, akkor tarts velünk egy teszt erejéig!

retró kvíz, dal, zene
Derítsd ki retró kvízünk segítségével, hogy legendás-e a zenei ízlésed!
Fotó: maxbelchenko /  Shutterstock 

Retró kvíz – dicsekedj el azzal, hogy legendás a zenei ízlésed

Bár a külföldi és a hazai előadók is ontják magukból az újabbnál-újabb slágereket, vannak olyan ikonikus dalok, amik örökre a szívünkbe lopták magukat és néha még ma is felcsendülnek, oly sok év után. Ezek a nóták ugyanis nemcsak a magyar zenei élet mérföldkövei, hanem a kultúránk szerves részei. A „Santa Maria” könnyed, nyárias hangulatától kezdve az „Afrika” lendületes ritmusán át minden sláger egy külön történetet mesél el, amihez számtalan emlék kötődik. Most itt az alkalom, hogy teszteld a tudásod! Vajon megvannak még ezek a sorok? Lássuk! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
„Csókkirálynak hívják a háta mögött…”


Nosztalgiázz kicsit az alábbi zeneválogatással:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu