Itt vannak az első fotók: megérkezett a bíróságra Curtis bátyja

Ma állnak bíróság elé az utolsó szó jogán Széki Lajos és társai. A rapper, Curtis bátyja továbbra is ártatlannak vallja magát az egykori MTK-s focista, Katzenbach Imre meggyilkolásának ügyében, amelynek hátterében a vád szerint hátterében hatalmas összeg, mintegy 500 millió forint áll.
Az ügy ma az utolsó szó jogán folytatódik, ahol a vádlottak még egyszer, utoljára a bíróság elé tárhatják saját verziójukat, mielőtt döntenének a sorsukról. A vádlott, Széki Lajos a helyszíni fotók szerint vezetőszáron, bilincsben és kommandósok gyűrűjében érkezett.
