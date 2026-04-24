Itt vannak az első fotók: megérkezett a bíróságra Curtis bátyja

Ma állnak bíróság elé az utolsó szó jogán Széki Lajos és társai. A rapper, Curtis bátyja továbbra is ártatlannak vallja magát az egykori MTK-s focista, Katzenbach Imre meggyilkolásának ügyében, amelynek hátterében a vád szerint hátterében hatalmas összeg, mintegy 500 millió forint áll.

Megérkezett a bíróságra Curtis bátyja

Az ügy ma az utolsó szó jogán folytatódik, ahol a vádlottak még egyszer, utoljára a bíróság elé tárhatják saját verziójukat, mielőtt döntenének a sorsukról. A vádlott, Széki Lajos a helyszíni fotók szerint vezetőszáron, bilincsben és kommandósok gyűrűjében érkezett.

