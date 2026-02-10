Szomszédok kvíz: mennyire emlékszel a teleregény Lenke nénijére?

A Szomszédok Lenke nénije mindenki kedvenc tévés figurája lett.

Komlós Juci hosszú színpadi pálya után vált országosan ismertté a teleregényben.

A Szomszédok-kvíz most próbára teszi, mennyire emlékszel Lenke néni történetére.

1919. február 10-én született Szabadkán Komlós Juci, Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, a nemzet színésze, akinek pályája gyönyörű ívben kötötte össze a klasszikus színház világát és a televíziózás aranykorát. Kevés olyan művész van, akinek neve egyszerre idézi fel Shakespeare és Molière hősnőit, az operett könnyed dallamait, valamint egy egész ország nappaliját meghódító teleregény figurát, Lenke nénit. Háromévesen már közönség előtt állt, kisgyermekként pedig édesapjával játszott operettben. Szülei azonban civil pályát szántak neki, titkárnőnek tanult, gyors- és gépírásban még versenyt is nyert. A színház azonban makacsul visszahívta. Rózsahegyi Kálmán színiiskolájában hamar kiderült, hogy nemcsak tehetsége, hanem ösztönös muzikalitása és színpadi jelenléte is kivételes. Már tanulmányai elején komoly feladatokat kapott, a Király Színház operettjeiben olyan természetességgel mozgott, mintha mindig is ott lett volna a helye. Pályája során bejárta a vidéki és fővárosi színházak világát, játszott naivát, tragikus hősnőt és finom humorú karaktereket is. Könnyedség, érzelmi gazdagság és emberközeli játék jellemezte, ami ritka egyensúlyt teremtett technikai tudás és belső igazság között. Évtizedeken át volt társulatok meghatározó tagja, majd amikor már úgy tűnt, lassan elköszön a pályától, egy televíziós szerep a Szomszédok sorozatban újra reflektorfénybe állította.

A Szomszédok több volt egyszerű teleregénynél. Kéthetente csütörtökönként tükröt tartott elénk, hiszen azokról a problémákról szólt, amelyek akkoriban mindenkit foglalkoztattak. Komlós Juci, a Szomszédok Lenke nénije generációk számára vált szerethető figurává, egy ország nagymamája lett. Szinte családtagként volt jelen az életünkben, bölcsességgel, derűvel, emberi hibákkal és tele szeretettel. Születésnapján ezért egy legendás színésznőre emlékezünk, és arra a ritka képességére is, amellyel egy egész országot levett a lábáról a szeretetével és kedvességével.