Fontos változást jelentettek be a Forma-1-es Miami Nagydíj kapcsán, borul a menetrend

A megszokott 60 helyett 90 perces lesz a jövő péntektől vasárnapi tartó Forma-1-es Miami Nagydíj egyetlen szabadedzése.

Változik a Forma-1-es Miami Nagydíj menetrendje / Fotó: Mark Thompson

Fontos változást jelentettek be a Forma-1-es Miami Nagydíj kapcsán

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) csütörtökön közölte, hogy miután hétfőn elfogadták a csapatokkal és a versenyzőkkel egyeztetett, módosított szabályokat, az istállóknak több idejük lesz azok tesztelésére a következő versenyhétvégén.

Az amerikai viadalon csak egy szabadedzés lesz, ugyanis azt követően sprintkvalifikációt, sprintfutamot és időmérő edzést rendeznek a verseny előtt.

A Forma-1-ben meglehetősen régen, még március 29-én, Szuzukában volt futam, miután a közel-keleti helyzet miatt a bahreini és a szaúdi versenyhétvége elmaradt.