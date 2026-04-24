Fontos változást jelentettek be a Forma-1-es Miami Nagydíj kapcsán, borul a menetrend

változás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 08:50
Forma-1 Miami NagydíjForma-1
Több, mint egy hónap szünet után rajtol el ismét a mezőny.
A megszokott 60 helyett 90 perces lesz a jövő péntektől vasárnapi tartó Forma-1-es Miami Nagydíj egyetlen szabadedzése.

F1 Grand Prix of Abu Dhabi forma-1
Változik a Forma-1-es Miami Nagydíj menetrendje / Fotó: Mark Thompson

Fontos változást jelentettek be a Forma-1-es Miami Nagydíj kapcsán

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) csütörtökön közölte, hogy miután hétfőn elfogadták a csapatokkal és a versenyzőkkel egyeztetett, módosított szabályokat, az istállóknak több idejük lesz azok tesztelésére a következő versenyhétvégén.

Az amerikai viadalon csak egy szabadedzés lesz, ugyanis azt követően sprintkvalifikációt, sprintfutamot és időmérő edzést rendeznek a verseny előtt.

A Forma-1-ben meglehetősen régen, még március 29-én, Szuzukában volt futam, miután a közel-keleti helyzet miatt a bahreini és a szaúdi versenyhétvége elmaradt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu