A Tenkes kapitánya kvíz: emlékszel még ki volt Eke Máté? Csak az igazán műveltek tudják a helyes válaszokat

A Királyi Televízió idején rengeteg magyar tévésorozat készült, közülük is az egyik legsikeresebb A Tenkes kapitánya volt, ami több generációt is a tévéképernyők elé ültetett. A most következő kvízből kiderül, hogy te is annyira jól ismered-e Eke Máté kalandjait, mint egykor nézők milliói!

A Tenkes kapitánya kvíz! Nosztalgiázz velünk!

Fotó: (Fotó: Imdb)

8 kérdéses kvíz, amiből kiderül, mire emlékszel a legendás sorozatból!

Az ikonikus sorozatnak rengeteg felejthetetlen pillanatot köszönhetünk. Készülj fel egy izgalmas utazásra a magyar televízió egyik legendás sorozatának világába! Vajon mennyire ismered Eke Máté kalandjait, a kurucokat vagy a labancokat? A Zenthe Ferenc főszereplésével készült sorozat, a mai napig az egyik nagy kedvencünk. A nézők imádták, a kritika már kevésbé volt elragadtatva tőle. A rendkívül alacsony költségvetésből készült kalandfilmsorozat, több dramaturgiai buktatót is tartalmaz, de ennek ellenére minden percét érdemes megnézni, újranézni.

Teszteld tudásod a karakterekről, helyszínekről és emlékezetes jelenetekről ebben a szórakoztató és nosztalgikus kvízben.