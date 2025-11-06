Nagy Szomszédok kvíz: 89 éves lenne Csűrös Karola, Etus megformálója – Mire emlékszel a sorozatból?

A legendás sorozat, amit nem lehetett kikerülni. Akkor is tudtad, mi történt Vágási Ferivel, Etussal vagy Julcsival, ha épp valamilyen halaszthatatlan oknál fogva lemaradtál az adásról. Vajon rajtad kifog a kvíz?
Ma ünnepelné 89. születésnapját Csűrös Karola, mindenki Szikszay Etusa, a Szomszédok egyik legszerethetőbb karakterének megformálója. Ez alkalomból készültünk egy szórakoztató kvízzel a sorozatból. Emlékszel, hogy pontosan melyik éveben indult a Szomszédok? Mi volt az utca és a házszám? Ki volt a taxisofőr? Ha ezek a kérdések könnyen mennek, azért, ha pedig már hiányosak az ismereteid, akkor azért töltsd ki a nosztalgikus kvízt, hogy kicsit felfrissítsd a tudásod! Induljon a nagy Szomszédok kvíz!
Nézd meg az alábbi jelenetet a Szomszédok sorozatból:
