Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nagy Szomszédok kvíz: 89 éves lenne Csűrös Karola, azaz Etus – Mire emlékszel a sorozatból?

Nagy Szomszédok kvíz: 89 éves lenne Csűrös Karola, Etus megformálója – Mire emlékszel a sorozatból?

Szomszédok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 08:45
retro kvízekCsűrös Karolakvíz
Csűrös Karola alakítása nélkül nem lett volna ugyanaz a Szomszédok. Tudtad, hogy ma lenne 89 éves az ország Etusa? Töltsd ki a kvízünket, idézd fel velünk az ikonikus karaktereket és történéseket!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A legendás sorozat, amit nem lehetett kikerülni. Akkor is tudtad, mi történt Vágási Ferivel, Etussal vagy Julcsival, ha épp valamilyen halaszthatatlan oknál fogva lemaradtál az adásról. Vajon rajtad kifog a kvíz? 

Etus azaz Csűrös Karola töltsd ki a Szomszédok kvízt
Nagy Szomszédok kvíz: 89 éves lenne Csűrös Karola, azaz Etus – Mire emlékszel a sorozatból?
Fotó: Archív

10 kvízkérdés: vajon mire emlékszel a Szomszédokból? 

Ma ünnepelné 89. születésnapját Csűrös Karola, mindenki Szikszay Etusa, a Szomszédok egyik legszerethetőbb karakterének megformálója. Ez alkalomból készültünk egy szórakoztató kvízzel a sorozatból. Emlékszel, hogy pontosan melyik éveben indult a Szomszédok? Mi volt az utca és a házszám? Ki volt a taxisofőr? Ha ezek a kérdések könnyen mennek, azért, ha pedig már hiányosak az ismereteid, akkor azért töltsd ki a nosztalgikus kvízt, hogy kicsit felfrissítsd a tudásod! Induljon a nagy Szomszédok kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
A sorozat története szerint hol éltek a Szomszédok?

Nézd meg az alábbi jelenetet a Szomszédok sorozatból:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu