Történelmi kvíz: csak a legműveltebb magyarok ismerik fel a reformkor minden híres alakját

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 19:45
Te mennyire emlékszel még a reformkori hősök arcára? Ha igazán művelt vagy, talán van esélyed hibátlanul megválaszolni a feketeöves történelmi kvízünk minden részletét! Készen állsz?
Április 8-án Széchényi István halálának évfordulóján, a legnagyobb magyarra emlékezünk. Széchényi és a reformkor többi hőse nélkül, ma nem ugyanaz lenne Magyarország. Emlékszel még kiknek köszönhetjük a számtalan kulturális, gazdasági és szociális újítást? Történelmi kvízünk segítségével most letesztelheted!

Történelmi kvíz: hányat ismersz fel a reformkor leghíresebb alakjai közül?
  • Április 8-án, Széchenyi István halálának évfordulóján, emlékezzünk rá és a reformkor legnagyobb alakjaira.
  • A töri kvíz segítségével letesztelheted tudásodat.
  • A tesztkérdésekben portréjuk alapján kell felismerned a korszak híres politikusait, tudósait és alkotóit.

Széchenyi István: a legnagyobb magyar

Ma 166 éve hunyt el Széchenyi István. Az ő munkássága nélkül egészen másképp nézne ki ma Magyarország. Nevéhez fűződik többek között a Magyar Tudományos Akadémia alapítása, a Lánchíd ügye, a közlekedés és a gazdaság modernizálása, de még a sportélet fellendítése is. Nem véletlen, hogy már kortársai is kivételes államférfiként tekintettek rá, és Kossuth Lajostól megkapta a legnagyobb magyar címet.

De a reformkor Széchenyi mellett, sok más szereplőnek köszönhetően vált a magyar történelem egyik aranykorává. Olyan kiemelkedő személyiségek dolgoztak a változásért, mint Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós vagy Batthyány Lajos. Ekkor indult el az a modernizációs hullám, amely közelebb hozta az országot Nyugat-Európához. Megszülettek a nemzeti kultúra alapművei, fejlődött a gazdaság, és egyre erősödött a polgári átalakulás igénye.

Te hányuk arcára emlékszel?

Magyar történelmi kvíz: felismered a reformkor nagyjait?

Politikusok, költők, tudósok, művészek – a reformkor legismertebb alakjainak képeit láthatod majd a történelmi kvízben. Kíváncsi vagy hányat ismersz fel közülük? Akkor töltsd ki a kvízt!

Úgy érzed kicsit megkopott már a tudásod? Kattints az alábbi videóra a reformkori gyorstalpalóért:

