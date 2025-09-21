A legnagyobb magyar, aki önmagával is csatát vívott – Széchenyi István különös élete

Az 1791. szeptember 21-én született Gróf Széchenyi István egyszerre volt katona, politikus, álmodozó és végrehajtó – egy igazi XIX. századi multitasking hős, akinek élete tele volt különleges eseményekkel, történetekkel, miközben minden cselekedete a haza érdekét szolgálta. Születésének évfordulóján a legnagyobb magyarra emlékezünk.

A legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István Schöfft József Ágoston festményén

Fotó: wikipedia

Széchenyi István: egy élet a haza szolgálatában

Ifjúkorában részt vett a napóleoni háborúkban, bejárta fél Európát, és közben felismerte, hogy Magyarország súlyosan lemaradt a modernizációban. Visszatérve Pest-Budára elhatározta, hogy a nyugati mintákat itthon is meghonosítja, legyen szó lóversenyről, kaszinóról vagy éppen az első állandó hídról a Duna felett.

Ő indítványozta a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását, vagyonának jelentős részét nemes célokra ajánlotta fel, és egész életét a haza szolgálatának szentelte. Politikai riválisa, Kossuth Lajos a forradalmat sürgette, Széchenyi viszont a békés reformokban hitt. Kettejük vitája a reformkor igazi motorja lett – és ebből a szellemi versenyből született meg a modern Magyarország.

Széchenyi István Angliában találkozott először a szakszerű, magas szintű lótenyésztéssel, amelyet Magyarországon is meg akart honosítani. Forrás: wikipedia

Ám a nagy álmok mögött ott állt egy érzékeny, sokszor önmagával is viaskodó ember, akinek sorsa tragikus véget ért Döblingben, de akinek öröksége máig meghatározó.

A kaszinó, ami nem a kártyáról szólt

Sokan hiszik, hogy Széchenyi kaszinóalapítása a kártyajátékokhoz kötődik – pedig éppen az ellenkezője igaz. Ő a kaszinót a közbeszéd, a nemzeti ügyek és a művelt társalgás fórumának szánta. A pesti Nemzeti Kaszinóban politikusok, tudósok és művészek találkoztak, és gyakran itt dőltek el olyan ügyek, amelyek később a parlamentbe kerültek.

A pesti Nemzeti Casino, amelyet Széchenyi politikai, gazdasági és társadalmi kérdések megvitatására hozott létre.

Fotó: wikipedia

A kaszinóban ugyanakkor szigorú rend uralkodott. A szabályzat szerint tilos volt a politikai vitát személyeskedésig fajulni hagyni, és a tagdíjakból fényes estélyeket, koncerteket rendeztek. Széchenyi ezzel egy modern klubkultúrát honosított meg, amely addig ismeretlen volt Magyarországon.

A lóverseny megszállottja

Széchenyi Angliában látott először lóversenyt, és azonnal beleszeretett a sportba. Nemcsak pályát építtetett, de a magyar lótenyésztés ügyét is szívén viselte. A magyar arisztokraták először idegenkedtek a látszólag indokolatlanul „futkározó” lovaktól, de hamarosan ez lett a társasági élet egyik csúcspontja. A lóverseny nemcsak szórakozás volt: Széchenyi szerint a nemzet jellemét edzette, fegyelmet, kitartást és fair play-t tanított.