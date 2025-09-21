Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Gróf Széchenyi István és fia, Béla megtekintik az épülő Lánchidat

A legnagyobb magyar, aki önmagával is csatát vívott – Széchenyi István különös élete

évforduló
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 14:15
történelemSzéchenyi István
A reformkor egyik legkülönösebb alakja volt, akit egyszerre hajtott a dicsőségvágy, a kétely és a nemzet iránti szenvedély. Nem véletlen, hogy kortársai és az utókor is csak így emlegetik: Széchenyi István, a legnagyobb magyar.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az 1791. szeptember 21-én született Gróf Széchenyi István egyszerre volt katona, politikus, álmodozó és végrehajtó – egy igazi XIX. századi multitasking hős, akinek élete tele volt különleges eseményekkel, történetekkel, miközben minden cselekedete a haza érdekét szolgálta. Születésének évfordulóján a legnagyobb magyarra emlékezünk.

gróf Széchenyi István Schöfft József Ágoston festményén
A legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István Schöfft József Ágoston festményén
Fotó: wikipedia

Széchenyi István: egy élet a haza szolgálatában

Ifjúkorában részt vett a napóleoni háborúkban, bejárta fél Európát, és közben felismerte, hogy Magyarország súlyosan lemaradt a modernizációban. Visszatérve Pest-Budára elhatározta, hogy a nyugati mintákat itthon is meghonosítja, legyen szó lóversenyről, kaszinóról vagy éppen az első állandó hídról a Duna felett.

Ő indítványozta a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását, vagyonának jelentős részét nemes célokra ajánlotta fel, és egész életét a haza szolgálatának szentelte. Politikai riválisa, Kossuth Lajos a forradalmat sürgette, Széchenyi viszont a békés reformokban hitt. Kettejük vitája a reformkor igazi motorja lett – és ebből a szellemi versenyből született meg a modern Magyarország.

Széchenyi István lóháton egy litográfián
Széchenyi István Angliában találkozott először  a szakszerű, magas szintű lótenyésztéssel, amelyet Magyarországon is meg akart honosítani. Forrás: wikipedia

Ám a nagy álmok mögött ott állt egy érzékeny, sokszor önmagával is viaskodó ember, akinek sorsa tragikus véget ért Döblingben, de akinek öröksége máig meghatározó.

A kaszinó, ami nem a kártyáról szólt

Sokan hiszik, hogy Széchenyi kaszinóalapítása a kártyajátékokhoz kötődik – pedig éppen az ellenkezője igaz. Ő a kaszinót a közbeszéd, a nemzeti ügyek és a művelt társalgás fórumának szánta. A pesti Nemzeti Kaszinóban politikusok, tudósok és művészek találkoztak, és gyakran itt dőltek el olyan ügyek, amelyek később a parlamentbe kerültek.

A pesti Nemzeti casino képe egy XIX. század közepi litográfián
A pesti Nemzeti Casino, amelyet Széchenyi politikai, gazdasági és társadalmi kérdések megvitatására hozott létre.
Fotó: wikipedia

A kaszinóban ugyanakkor szigorú rend uralkodott. A szabályzat szerint tilos volt a politikai vitát személyeskedésig fajulni hagyni, és a tagdíjakból fényes estélyeket, koncerteket rendeztek. Széchenyi ezzel egy modern klubkultúrát honosított meg, amely addig ismeretlen volt Magyarországon.

A lóverseny megszállottja

Széchenyi Angliában látott először lóversenyt, és azonnal beleszeretett a sportba. Nemcsak pályát építtetett, de a magyar lótenyésztés ügyét is szívén viselte. A magyar arisztokraták először idegenkedtek a látszólag indokolatlanul „futkározó” lovaktól, de hamarosan ez lett a társasági élet egyik csúcspontja. A lóverseny nemcsak szórakozás volt: Széchenyi szerint a nemzet jellemét edzette, fegyelmet, kitartást és fair play-t tanított.

az első pesti lófuttatás egy korabeli festményen
A Széchenyi javaslatára megvalósított első pesti lófuttatás, amely a hazai lóversenyek első próbálkozása volt.
Fotó: wikipedia

Szigorú önuralom és különc szokások

Naplóiból tudjuk, hogy Széchenyi elképesztő önfegyelemmel igyekezett irányítani saját életét. Pontosan vezette, mikor mennyit költött, mit olvasott, mennyit dolgozott – és mennyit tépelődött. Hajlamos volt a hirtelen haragra, amit viszont ugyanakkor szégyellt is, ezért rendszeresen gyakorolta magát az önuralomban.

Érdekesség: minden reggel hideg vízben fürdött, mert hitt a test és lélek edzésében. Szenvedélyesen szeretett sétálni a Duna partján, ahol órákig képes volt gondolkodni tervein. A kortársak szerint mindig kifogástalanul jelent meg: tudta, hogy a politikusnak a látszatra is adni kell.

Széchenyi István Barabás Miklós festményén
Széchenyi mindig adott a megjelenésére, ami Barabás Miklós festményén is szembetűnő
Fotó: wikipedia

Egy nagy szerelem árnyékában

Széchenyi szerelmi élete is sokatmondó. Fiatal korában számos kaland fűződött a nevéhez, de igazi társat Seilern Crescence grófnőben talált. Házasságuk mély érzelmi kötődésen alapult, Széchenyi leveleiben gyakran áradozott felesége szépségéről és erényéről. Ugyanakkor a politikai küzdelmek, a belső kételyek és idegösszeroppanásai miatt gyakran érezte úgy, hogy Crescence az egyetlen menedéke.

Seilern Crescence grófnő, Széchenyi István felesége
Széchenyi Seilern Crescence grófnőt 11 év udvarlás után vette feleségül, házasságukból három gyermek született
Fotó: wikipedia

Az örökség, ami századokat is áthidal

A Lánchíd, a Magyar Tudományos Akadémia, a lóversenyzés vagy éppen a dunai hajózás mind-mind Széchenyi nevéhez fűződik. De talán ennél is fontosabb a szemlélet, amelyet képviselt: Magyarország csak akkor boldogul, ha nyitott Európára, és ha képes önmagát fegyelmezni, megszervezni.

Széchenyi István szobája a döblingi elmegyógyintézetben
Széchenyi szobája a döblingi elmegyógyintézetben, ahol önkezével fejezte be életét, noha a közvélemény az osztrák államvezetés által felbérelt gyilkosságot valószínűsíti
Fotó: wikipedia

Széchenyi élete drámai végkifejlettel zárult a döblingi elmegyógyintézetben, de öröksége azóta is él: híd, ami múlt és jelen, álom és valóság között feszül. Nem véletlen, hogy a kortársak csak egyetlen szóval illették: a legnagyobb magyar.

