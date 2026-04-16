Törőcsik Mari-kvíz a legnagyobb rajongóknak

Törőcsik Mari kétség kívül a magyar film- és színháztörténet egyik legkiemelkedőbb művésze volt. Első komoly sikere a Fábri Zoltán rendezte Körhinta című romantikus filmdráma volt, amelyet nemcsak hazánkban ismertek el, hanem az 1956-os cannes-i filmfesztiválon is, ahol Arany Pálma-díjra jelölték. Kvízünkben a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk ezzel a műveltségi kvízzel.

Törőcsik Mari kvízzel emlékezünk a színészlegendára.

Fotó: Németh András Péter / Szabadföld

Törőcsik Mari kvíz a művésznő életéről

A 85 éves korában elhunyt színművész szülei tanítók voltak, Mari az öt gyermek közül másodikként született a hívő katolikus családba. A kis Mariann 15 éves koráig Pélyen nevelkedett, majd a budapesti Alkotmány utcai gimnáziumban folytatta a tanulmányait, ahol később kiváló eredménnyel érettségizett. 1954-ben felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, akkoriban változtatta meg a nevét Törőcsik Marián helyett helyett Törőcsik Marira, hogy a nézők könnyebben megjegyezzék. Bár a filmvászon már sikert aratott, a színházi nagy kiugrása 1968-ig váratott magára: ekkora játszotta el a Varsói melódia című kétszemélyes darab egyik karakterét. 1976-ban újabb nemzetközi sikert aratott; elnyerte cannes-i filmfesztivál legjobb színésznőjének járó díjat a Déryné hol van? című filmben nyújtott alakításáért. Jöttek a jobbnál jobb, ikonikus szerepek, Törőcsik Mari pedig generációk bálványává vált.

De nemcsak kiváló színművész volt, hanem az emberi nagysága is vitathatatlan. Mindenkihez volt egy kedves szava, szerénysége és bölcsessége közismert volt.

