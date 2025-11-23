Kvíz: ma lenne 90 éves Törőcsik Mari – Vajon mennyit tudsz a legendás színésznőről?

Törőcsik Mari filmjein és színházi előadásaink generációk nőttek fel. A színésznő ma ünnepelné 90. születésnapját, melynek alkalmából egy kvízzel készültünk.

Fotó: Fortepan/Kotnyek Antal

Ebben a kvízben nemcsak a színművésznő színházi és filmes karrierjére kérdezünk rá, hanem életének főbb pillanatait is felidézzük. Melyik híres színészhez ment feleségül másodszorra? Hogy hívják az örökbefogadott fiát? Melyik filmszerepéért nyerte el a legjobb színésznőnek járó díjat a cannes-i filmfesztiválon? Emlékezz velünk és töltsd ki a Törőcsik Mariról szóló kvízünket!