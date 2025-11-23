Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Kvíz: ma lenne 90 éves Törőcsik Mari – Vajon mennyit tudsz a legendás színésznőről?

Törőcsik Mari
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 13:45
színésznőkvíz
Születésnapja alkalmából egy kvízzel emlékezünk a színművésznőre. 1935-ben ezen a napon született a Törőcsik Mari, akit egy nemzet gyászolt 2021-ben bekövetkezett halálakor. Tedd próbára a műveltséged, mennyit tudsz róla?
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Törőcsik Mari filmjein és színházi előadásaink generációk nőttek fel. A színésznő ma ünnepelné 90. születésnapját, melynek alkalmából egy kvízzel készültünk. 

Törőcsik Mari fiatalkori portré
Ma lenne 90 éves Törőcsik Mari, töltsd ki a születésnapi kvízünket!
Fotó: Fortepan/Kotnyek Antal

9 kvízkérdés a születésnapos Törőcsik Mariról – vajon sikerül hibátlanul?

Ebben a kvízben nemcsak a színművésznő színházi és filmes karrierjére kérdezünk rá, hanem életének főbb pillanatait is felidézzük. Melyik híres színészhez ment feleségül másodszorra? Hogy hívják az örökbefogadott fiát? Melyik filmszerepéért nyerte el a legjobb színésznőnek járó díjat a cannes-i filmfesztiválon? Emlékezz velünk és töltsd ki a Törőcsik Mariról szóló kvízünket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Milyen néven született a színművésznő?

Nézd meg az alábbi részletet a Körhinta című filmből:

