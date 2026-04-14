Okosabb vagy az átlagnál? Ez az eszperantó kvíz még a legműveltebbeknek is fejtörést okoz

Képzeld el, hogy a világ bármely pontján jársz, ezt a nyelvet mindenki érti. Az eszperantót ugyanis pontosan azért alkották meg, hogy egyszerű, logikus és mindenki számára jól értelmezhető legyen. De vajon tényleg annyira könnyű, mint mondják? Egy kis logikával valóban kikövetkeztethető egy-egy szó vagy kifejezés? Lássuk, te hány pontot érsz el ebben a játékos kvízben!

Te be mered vállalni ezt a játékos eszperantó kvízt?

Ebből a kvízből kiderül, mennyire jó a nyelvérzéked!

A nyelv egyszerűségének köszönhetően könnyedén elsajátítható.

Az eszperantó alapját dr. Lazar Markovics Zamenhof rakta le 1887-ben.

Eszperantó kvíz: szerinted mit jelentenek ezek a szavak?

Az eszperantó egy nemzetektől független nemzetközi nyelv, amely egyszerűségének és logikusságának köszönhetően szinte bárki számára könnyedén elsajátítható. Emellett használata egyenlő esélyeket kínál, hiszen mindenki számára egy tanult nyelv. Alapjait dr. Lazar Markovics Zamenhof rakta le 1887-ben, amely azóta egy tömegek által használt élő nyelvvé nőtte ki magát. Sajátossága, hogy mindent úgy írunk, ahogy ejtünk, nincs rendhagyó ragozása, illetve minimális a nyelvtana, ezért mindössze fél év alatt megtanulható. Az eszperantót az élet minden területén használják, hiszen születtek már belőle többek között versek, könyvek, filmek, szakkönyvek és dalok is. Bár napjainkban az eszperantó igen elterjedt, még nem annyira népszerű, mint más idegen nyelvek, aminek oka a politikában és a gazdaságban keresendő. Ennek ellenére jelentőségét többek között az UNESCO és a WTO is elismerte.

De vajon neked rémlenek még az eszperantó alapszavai, vagy netán annyira jó a nyelvérzéked, hogy zsigerből megérzed, mi a jó megoldás? Ebből a játékos kvízből azonnal kiderül, mennyire vagy művelt!