Idegen nyelvi kvíz azoknak, aki felmérnék a tudásukat

Idegen nyelvi kvíz: melyik nyelvből származik a szó? Csak a legműveltebbek tudják az összeset

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 14:25
idegen nyelvteszt
Előfordult már veled, hogy külföldre utaztál és szinte minden körülötted elhangzó nyelvet felismertél? Ha igen, akkor ez a teszt neked lett kitalálva, ugyanis a Nyelvek Európai Napja alkalmából egy igazán izzasztó idegen nyelvi kvízzel készültünk!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ha úgy érzed, hogy nagyon otthonosan mozogsz az idegen nyelvek világában, vagy csak kíváncsi vagy arra, milyen a nyelvérzéked, akkor mérd fel a tudásod idegen nyelvi kvízünk segítségével! Csupán annyit kell tenned, hogy megmondod, melyik nyelvből származik az adott kifejezés.

Fiatal lány, aki éppen az idegen nyelvi kvízünket tölti ki
Egy igazán izzasztó idegen nyelvi kvízzel készültünk neked!
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Idegen nyelvi kvíz – most kiderül, mekkora nyelvzseni vagy!

A világon számtalan nyelvet beszélnek az emberek, melyek között vannak nagyon hasonlóak, gondoljunk csak a latin nyelvekre. Ennek következtében sokszor rendkívül nehéz megkülönböztetni őket, különösen, ha nem is halljuk a szavak kiejtését, csak olvassuk őket. Ez a teszt ezért egy nehezített terep, de ne riadj meg! Ebben a borongós, őszi időben inkább utazd velünk körbe a világot egy játékos kvíz segítségével és bizonyítsd be, hogy igazán művelt vagy!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik nyelvből származik a "witamy" (üdvözöl) szó?

Az alábbi videó megtekintésével megismerheted a kétnyelvű agy előnyeit:

