Idegen nyelvi kvíz: melyik nyelvből származik a szó? Csak a legműveltebbek tudják az összeset

Ha úgy érzed, hogy nagyon otthonosan mozogsz az idegen nyelvek világában, vagy csak kíváncsi vagy arra, milyen a nyelvérzéked, akkor mérd fel a tudásod idegen nyelvi kvízünk segítségével! Csupán annyit kell tenned, hogy megmondod, melyik nyelvből származik az adott kifejezés.
A világon számtalan nyelvet beszélnek az emberek, melyek között vannak nagyon hasonlóak, gondoljunk csak a latin nyelvekre. Ennek következtében sokszor rendkívül nehéz megkülönböztetni őket, különösen, ha nem is halljuk a szavak kiejtését, csak olvassuk őket. Ez a teszt ezért egy nehezített terep, de ne riadj meg! Ebben a borongós, őszi időben inkább utazd velünk körbe a világot egy játékos kvíz segítségével és bizonyítsd be, hogy igazán művelt vagy!
Az alábbi videó megtekintésével megismerheted a kétnyelvű agy előnyeit:
