Óriási helyesírási kvíz: ezek a szavak az emberek 99 százalékát zavarba hozzák - Neked hibátlanul menne?

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 18:30
nyelvtanhelyesíráskvíz
Úgy gondolod, hogy ötös lennél magyar nyelvből? Ebből a helyesírási kvízből most kiderül, hogy azon kevesek közé tartozol-e, akik kenik-vágják a nyelvtant!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A magyar nyelv egyik legnagyobb kihívása kétségkívül a „j” és az „ly” helyes használata. Te vajon hogy állsz vele? Most itt az ideje, hogy kvízünk segítségével kiderítsd, mennyire vagy otthon ebben a csavaros témában!

kvíz, helyesírás, teszt, lap
Ebből a helyesírási kvízből kiderül, hogy kened-vágod-e a nyelvtant!
Fotó: Lamai Prasitsuwan /  Shutterstock 

Helyesírási kvíz – zseni leszel, ha figyeltél magyarórán

Ha van olyan helyesírási kérdés, ami igazán képes megosztani a magyarokat, akkor az a „j” vagy „ly” dilemmája. Szinte nincs olyan ember, aki ne futott volna már bele ebbe a kis csavarba, ami még a legjobbakat is képes összezavarni. Hiszen ezek a szavak hangzásra ugyanolyanok, írásban azonban már nem éppen. Azonban most itt az alkalom, hogy felmérd a tudásod kvízünk segítségével, hiszen nyelvünk gazdagsága pont az ilyen finomságokban rejlik és egy kis gyakorlással bárki a mesterévé válhat! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hogyan írjuk helyesen?

