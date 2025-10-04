Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Helyesírási kvíz: ezeken a szavakon a magyarok 90%-a elbukik – neked menni fog?

magyar nyelv
2025. október 04.
Lehet, hogy jól mentek a dolgozatok nyelvtanórán, de ezeket a szavakat szinte mindenki elrontja. Töltsd ki a kvízt, és kiderül jobban értesz-e a helyesíráshoz, mint az átlag!
Ez a kvíz olyan magyar szavakkal van tele, amiket a legtöbbször rontanak el, írnak le helytelenül. Ha úgy érzed kiemelkedően jól megy a helyesírás, itt az idő, hogy kiderítsd tényleg így van-e.

Helyesírás kvíz dolgozatot ír egy férfi kéz egy lapra
Helyesírási kvíz: ezek a leggyakrabban elrontott magyar szavak. Te tudod, hogy kell őket helyesen leírni?
A fülünk nem mindig azt hallja, amit a szemünkkel helyesnek vélünk, vagy ami logikusnak tűnik. Rövidülések, toldalékolás, j és ly alakok, egybe- és különírás... Számtalan hibázási lehetőség, de csak egy helyes alak. 

A magyar nyelv tele van helyesírási aknákkal, amikbe sokszor a felnőttek is beleszaladnak, mert túl sok a bonyolult nyelvtani szabály, vagy épp a kivételek. De még ezeket is lehet gyakorolni. Ráadásul nem csak száraz magolással, hanem játékos, szórakoztató módon. Például olvasással vagy épp egy trükkös helyesírási kvízzel.

Helyesírási kvíz: ezeken a szavakon a magyarok 90%-a elbukik – neked menni fog?

Ha készen állsz, kezdődjön a kvíz! Kiderül te benne vagy-e a nyelvzsenik alkotta 10%-ban!

Hogyan írjuk helyesen?

Egy kis gyakorlás, ha a kvíz nem ment volna hibátlanul:

Tesztelnéd még a nyelvtantudásod?

 

