Helyesírási kvíz: ezeken a szavakon a magyarok 90%-a elbukik – neked menni fog?

Ez a kvíz olyan magyar szavakkal van tele, amiket a legtöbbször rontanak el, írnak le helytelenül. Ha úgy érzed kiemelkedően jól megy a helyesírás, itt az idő, hogy kiderítsd tényleg így van-e.

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

A fülünk nem mindig azt hallja, amit a szemünkkel helyesnek vélünk, vagy ami logikusnak tűnik. Rövidülések, toldalékolás, j és ly alakok, egybe- és különírás... Számtalan hibázási lehetőség, de csak egy helyes alak.

A magyar nyelv tele van helyesírási aknákkal, amikbe sokszor a felnőttek is beleszaladnak, mert túl sok a bonyolult nyelvtani szabály, vagy épp a kivételek. De még ezeket is lehet gyakorolni. Ráadásul nem csak száraz magolással, hanem játékos, szórakoztató módon. Például olvasással vagy épp egy trükkös helyesírási kvízzel.

Ha készen állsz, kezdődjön a kvíz! Kiderül te benne vagy-e a nyelvzsenik alkotta 10%-ban!