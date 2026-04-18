Több mint 70 éve halt meg Albert Einstein – te mennyit tudsz róla? Kvíz

Albert Einsten zsidó származású, német fizikus volt, egyesek a mai napig a 20. század legnagyobb tudósának tartják. Negyvenkettő éves volt, amikor Nobel-díjjal jutalmazták az elméleti fizika területén szerzett eredményeiért. Einstein nevéhez számos felfedezés köthető, illetve szerepe volt a második világháború fordulatában is. Többek között neki köszönhető, hogy az amerikaiak időben elkezdték a Manhattan projektet, vagyis az atombomba fejlesztését, ugyanis ő értesítette az elnököt, hogy a németek már dolgoznak az atomenergia felhasználásának lehetőségein az akkori Csehszlovákia területén lefoglalt uránérccel. Albert Einstein haláláig elismert tudós volt, mindvégig az amerikai New Jersey-ben található Princeton Egyetem Fejlett Tanulmányok Intézetének megbecsült oktatójaként dolgozott. Halála 76 éves korában, ma 71 éve következett be. Alábbi kvízünkben tesztelheted, mennyit tudsz a fizikusról, aki becsült 160-190 közötti IQ-jával megváltoztatta a világot.

Kvíz Albert Einsteinről

A neves elméleti fizikus halálának évfordulóján rendhagyó kvízzel készültünk, amelyben Albert Einstein életéről és munkásságáról tesztelheted a tudásod. A világszerte elismert tudós már egészen fiatalon kiemelkedő volt a matematika és fizika területén. Spekulációk szerint bizonyos mértékben autista lehetett, ám befelé forduló személyisége ellenére ki tudott alakítani szoros emberi kapcsolatokat és képes volt tanítani is. Nem viselte ugyanakkor a merev szabályokat, emiatt iskolás korában problémásnak, engedetlennek tartották, mert az őt érdeklő tanórákon szinte mindent megkérdőjelezett, sok mindenben kételkedett. Intelligenciáját sosem mérték, de nagyjából 160 és 190 közé datálják. Halálával egy kiemelt tudóst veszített el az emberiség: Einstein hasi aorta aneurizma megrepedése következtében vesztette életét, vagyis a hasi főverőér kitágulása, megrepedése, és az emiatt kialakuló belső vérzés miatt. Hagyatéka rengeteg tudás, ami nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. Lássuk, te mennyire ismered az életének és munkásságának részleteit. Induljon a kvíz!