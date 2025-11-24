A genetika átka: ezekben a ritka öröklődő betegségekben szenvedtek letűnt korok nagy emberei

Az öröklődő betegségek nem csupán biológiai jelenségek, hiszen emberi sorsokat, dinasztiák bukását és művészi pályák alakulását is meghatározták. Ezek a genetikai mutációk gyakran rejtve maradtak, mégis hatalmas befolyással bírtak az érintettek életére és döntéseire. Cikkünkben most öt különböző öröklődő betegséget mutatunk be, amelyek híres személyiségek életét formálták, és amelyekről érdemes többet tudni.

Híres történelmi személyek életét is megkeserítik öröklődő betegségek.

Fotó: Novikov Aleksey / Shutterstock

Az öröklődő betegségek kialakulása.

Hemofília, a királyi családok betegsége.

Porfíria, az őrület betegsége.

Habsburg-állkapocs, a belterjes házasságok okozta betegség.

Cisztás fibrózis - a művészek betegsége.

Asperger-szindróma.

Mi az az öröklődő betegség?

Az öröklődő betegségek továbbadódnak a szülőktől a gyermekeknek. Ezek a betegségek már a születéskor jelen lehetnek, de előfordulhat, hogy csak később, bizonyos génműködés vagy környezeti hatások hatására jelentkeznek. Gyakran a genetikai hajlam és a környezeti tényezők együttese alakítja ki a betegségek megjelenését.

Alekszej hemofíliában szenvedett, és abban az időben még nem létezett olyan orvosi beavatkozás erre az öröklődő betegségre, amely enyhíthette volna a tüneteit.

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Hemofília – a királyi családok átka

A hemofília különösen az európai királyi családokban terjedt el, hiszen Viktória királynő leszármazottai között számos uralkodó és nemesi személy szenvedett ebben a betegségben. Az orosz Romanovok trónörökösénél, Alekszej cárevicsnél is ez a betegség súlyosbította a család tragédiáit, és befolyásolta a történelem alakulását.

A hemofília, vagyis vérzékenység, egy veleszületett véralvadási zavar, a véralvadási faktorok hiánya vagy működési zavara miatt alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a hemofíliás betegek sérülés esetén hosszabb ideig véreznek, és akár spontán vérzések is előfordulhatnak, amelyek súlyosak és fájdalmasak lehetnek.

III. György brit király testi tüneteihez – mint a hasi és végtagi fájdalom, székrekedés, szapora pulzus, alvászavar, rekedtség – lelki zavarok is társultak.

Fotó: mikroman6 / Getty Images

Porfíria – a királyi őrület

III. György brit király esetében a porfíria magyarázatot adhat arra, miért vált híressé „őrült királyként”. A betegség tünetei jelentősen befolyásolták uralkodói viselkedését, és így a történelem alakulását is. A porfíria egy ritka anyagcsere-betegség, amely a hemoglobin előanyagának, a porfirineknek a felhalmozódásával jár. Ez az anyagcsere-zavar az idegrendszerre is hatással lehet, súlyos pszichiátriai tüneteket, például hallucinációkat, zavartságot és hangulatingadozásokat okozva.