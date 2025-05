Felismered szokásaikról az őrült zseniket? – Kvíz

Dalí és Kubrick

Salvador Dalí sem maradt le a többi zseni mögött. Amikor rádöbbent, hogy mennyire tetszik neki a karfiol formája és textúrája, telepakolta az egész kocsiját zöldséggel, és így furikázott fel-alá. Neki is a kedvenc hobbija volt még az állattartás: imádta az ocelotot, és felháborodott, amikor nem engedték be vele az éttermekbe, de szívesen sétáltatta hangyászsünét is. A legbizarabb húzására 1954-ben került sor, amikor egy orrszarvút akart arra rávenni, hogy felöklelje egy festményt másolatát – miközben ő úgy festett, hogy egy kenyeret egyensúlyozott a fején.

Stanley Kubrick, a Ragyogás és a 2001: Űrodüsszeia rendezője ennél is nagyobb állatbolond volt. Miközben az embereket kerülte, otthon egy egész állatkertet tartott. Macskáinak száma gyakran tíz fölött járt, amellett otthonában még hét kutya, valamint négy szamár is élt. A dolgozószobába viszont csak a macskák mehettek be.

Dalínak volt még egy különös szokása: rendszeresen fürdőnadrágban tartott előadásokat. Fotó: Library of Congress

Satie napirendje és az északmániás Dickens

Erik Satie, francia zeneszerző az evésben és a napirend pontos betartásában lelte örömét. Ez abban mutatkozott meg, hogy csak és kizárólag fehér színű ételeket volt hajlandó megenni. Satie-nak a napirendje is percre pontosa meg volt szervezve: mindig hét óra tizennyolc perckor kelt fel, dél után tizenegy perccel ebédelt, és este tíz után harminchét perccel feküdt le aludni.

Charles Dickens, viktoriánus kori író termékeny szerzőként élte életét, de azért némi megszállottság az ő napirendjébe is belefért. Dickens arról volt híres, hogy csakis északnak fordulva volt hajlandó alkotni és aludni. Méghozzá azért, mert attól félt, hogy különben elveszti a kreativitását. Ha utazott, a szobájában az ágyát is észak felé fordíttatta, akármilyen átrendezést is igényelt ez.

Alfred Hitchcock és Hans Christian Andersen

A horror nagymestere, Alfred Hitchcock ovofóbiában szenvedett, ami az ovális tárgyaktól való félelem, mint például a tyúktojás. Úgyhogy ha egy étteremben ilyet szolgáltak fel neki, Hitchcock hangulata drámaian megváltozott. A híres rendező ezen felül lenyűgöző memóriával rendelkezett: az összes New York-i utca helyét fejből tudta, és arra is képes volt, hogy megtanuljon egy egész telefonkönyvet. És végezetül, attól is rettegett, hogy újranézze a saját filmjeit.

Félek a filmjeimtől. Soha nem nézem meg őket. Nem tudom, az emberek hogy bírják ki, hogy végignézzék!

- mondta egyszer Hitchcock, akivel hasonlóan a nagyszerű dán szerzőt, Andersent is szintén a félelmei irányították, ugyanis nagyjából mindentől rettegett. Például attól, hogy:

kirabolják,

elveszíti az útlevelét,

meghal egy tűzben,

kiesik egy foga (valamiért azt hitte, hogy a fogainak száma egyenes arányban áll az írói tehetségével).

