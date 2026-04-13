Kőkemény kémia kvíz: mennyire emlékszel a periódusos rendszerre? Csak egy igazi zseni tudja hibátlanul kitölteni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 15:45
Talán nem használod napi szinten, de lehet, tudod, hogy a hidrogén vegyjele a H. Vajon ennél többre is emlékszel? Te hány elem jelét tudod fejből? Töltsd ki legújabb kémia kvízünket, és derítsd ki!
Jól ment a kémia a suliban? Egykor mindannyiunknak betéve kellett tudnunk ezeket a vegyjeleket. Az iskolai évek alatt a periódusos rendszer a mumusunkat és a mankónkat jelentette egyazon időben. Volt, aki értette, szerette, ismerte és volt, aki egyszerűen csak túl akarta élni az izzasztó pillanatokat, amíg kinyílt a napló, és a tanár kiválasztott valakit az aznapi felelésre. Ha te nem az utóbbi csapatba tartoztál, akkor talán van esélyed arra, hogy hibátlanul kitöltsd ezt a kémia kvízt. Készen állsz a kihívásra?

Nehéz kémia kvíz: te hány elem vegyjelét tudod fejből?
  • Az egyes elemek jeleit egykor mind megtanultuk.
  • A kémiai elemeket a periódusos rendszerben vegyjelek jelölik.
  • A kvíz segítségével ellenőrizheted, mi mindenre emlékszel még belőlük.

Kémia kvíz: neked mennyire megy még a periódusos rendszer?

A periódusos rendszer – más néven Mengyelejev-táblázat – a kémiai elemek rendszerezett térképe, amelyben az elemeket rendszámuk, vagyis a protonszámuk, valamint elektronszerkezetük alapján rendezik sorokba (periódusokba) és oszlopokba (csoportokba).

Az első széles körben is elismert változatot Dmitrij Mengyelejev alkotta meg 1869-ben, ami azóta – az új elemek felfedezésével – tovább bővült. Ma már 118 elemet ismerünk, a hidrogéntől egészen az oganeszonig.

Magyar kémikusok, akikre büszkék lehetünk

Tudtad, hogy a tudományág történetében több magyar származású kutató is kiemelkedő teljesítményt nyújtott?

Hevesy György magyar Nobel-díjas vegyész kidolgozta a radioaktív nyomjelzés módszerét, amely forradalmasította a biokémiai folyamatok vizsgálatát. Ennek segítségével például az anyagcsere működését is pontosabban lehetett tanulmányozni.

Oláh György magyar származású amerikai vegyész szintén Nobel-díjat kapott a karbokationok kémiájában végzett kutatásaiért, emellett pedig a jövő energiaforrásainak egyik lehetséges irányát, a metanolos üzemanyagcella vizsgálatát illetően is jelentős eredményeket ért el. Munkássága a mai napig hatással van a kémia és az energetika fejlődésére.

Te is kémiai zseninek tartod magad? Akkor próbáld meg felidézni, amit az iskolapadban tanultál, mert ezek a kvízkérdések könnyen kifoghatnak rajtad!

Indulhat a kémia kvíz?

Melyik elemet jelöli az: Na vegyjel?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu