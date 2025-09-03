Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Melyik emberi szerv nem lehet rákos? Tudományos kvíz a legokosabbaknak

Melyik emberi szerv nem lehet rákos? Tudományos kvíz a legokosabbaknak

emberi test
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 14:20
egészségbetegségbiológiarákkvíz
Tudod, melyik szerv nem lehet rákos, vagy hogy ki határozza meg a születendő gyermek nemét? Kvízünkből most kiderül mennyire figyeltél biológia órán!
Bors
A szerző cikkei

Teszteld magad – hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni az emberi test működésével kapcsolatban? Induljon a kvíz!

kvíz, emberi test, biológia,
Melyik emberi szerv nem lehet rákos? Tudományos kvíz a legokosabbaknak
Fotó: Jo Panuwat D /  Shutterstock 

7 kvízkérdés az emberi testről – Vajon hányra tudsz helyesen válaszolni?

Melyik szervünk marad érintetlen a daganatos betegségektől? Ki befolyásolja a baba nemét – az anya vagy az apa? Miért olyan különleges a 0 Rh negatív vércsoport, és pontosan hány csontból áll egy felnőtt emberi test? Tudod, melyik vitamint „gyártja” a szervezet napfény hatására, vagy hogy melyik hétköznapi étel árt leginkább a májadnak? Ez a kvíz próbára teszi, mennyire mozogsz otthonosan az emberi test és a biológia világában – készen állsz? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik szervről tartják, hogy nem lehet rákos?

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu