Teszteld magad – hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni az emberi test működésével kapcsolatban? Induljon a kvíz!

Melyik emberi szerv nem lehet rákos? Tudományos kvíz a legokosabbaknak

Fotó: Jo Panuwat D / Shutterstock

7 kvízkérdés az emberi testről – Vajon hányra tudsz helyesen válaszolni?

Melyik szervünk marad érintetlen a daganatos betegségektől? Ki befolyásolja a baba nemét – az anya vagy az apa? Miért olyan különleges a 0 Rh negatív vércsoport, és pontosan hány csontból áll egy felnőtt emberi test? Tudod, melyik vitamint „gyártja” a szervezet napfény hatására, vagy hogy melyik hétköznapi étel árt leginkább a májadnak? Ez a kvíz próbára teszi, mennyire mozogsz otthonosan az emberi test és a biológia világában – készen állsz? Induljon a kvíz!