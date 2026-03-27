Mennyire ismered II. Rákóczi Ferenc életét? – Történelmi kvíz csak a legjobbaknak

A magyar történelem egyik legtekintélyesebb nemesi családjának sarja, II. Rákóczi Ferenc 1676 tavaszán látta meg a napvilágot a borsi kastélyban. Életének korai szakaszát meghatározta a Habsburg-udvar gyámsága, amely elszakította őt a családi gyökereitől és a magyar politikai élettől. Hazatérése után hamar felismerte a rendi sérelmek súlyát, majd a nemzetközi politikai helyzetet kihasználva a mozgalom élére állt. Születésének 350. évfordulója kapcsán történelmi kvízzel emlékezünk rá.

Fotó: Ádám Mányoki / Wikipédia

A nyolc éven át tartó küzdelem során II. Rákóczi Ferenc kísérletet tett az önálló magyar államiság megteremtésére és a gazdaság stabilizálására. A szabadságharc kimenetele végül a külpolitikai támogatás elmaradása és a belső erőforrások kimerülése miatt dőlt el. A szatmári békét követően a fejedelem az emigrációt választotta. Alakja a XIX. századi nemzeti ébredés idején vált a függetlenségi törekvések megkérdőjelezhetetlen szimbólumává. Emlékezete ma is összeköti a Kárpát-medence magyarságát, hiteles képet nyújtva a korabeli diplomácia és hadviselés világáról.

A fejedelem előtt ma az országban és a határon túl is bőven akadó Rákóczi-várak felkeresésével is tiszteleghetünk, amelyek hitelesen mutatják be a XVIII. százade különös korszakát.

