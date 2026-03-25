Szex és New York kvíz a legnagyobb rajongóknak: most kiderül, mennyire ismered Carrie Bradshaw világát

A Szex és New York (Sex and the City) nem csupán egy szimpla sorozat volt, hanem egy életérzés: a divat luxusvilága, a nagybetűs szerelem, az örök barátság és a Nagy Alma lüktető életérzése egyetlen ikonikus történetbe sűrítve. Carrie Bradshaw karaktere generációk számára lett inspiráció, legyen szó stílusról, karrierről vagy párkapcsolatokról. Nem véletlen, hogy a rajongók még ma is kívülről fújják a legemlékezetesebb jeleneteket és idézeteket a színésznőtől és természetesen a legjobb barátnőitől. Ha te is imádtad a sorozatot, akkor ezt a Szex és New York kvízt egyszerűen muszáj kitöltened.

Ma ünnepli 61. születésnapját Sarah Jessica Parker, ebben a Szex és New York kvízben azt tesztelheted, mennyire ismered a színésznő leghíresebb karakterét.

Fotó: New Line Cinema / Northfoto

Nagy Szex és New York kvíz: mennyit tudsz a 61 éves divatikonról?

Az ikonikus amerikai sorozat 1998 és 2004 között futott a tévében. A történet négy New York-i szingli nő (Carrie, Charlotte, Miranda és a szókimondó Samantha) életét követi nyomon, akik együtt élvezik a nagyvárosi lét minden előnyét. Sarah Jessica Parker már a kezdetektől fogva része volt a szereplőgárdának. A színésznő 1998-ban csatlakozott az HBO sikersorozatához, és az első résztől ő alakította a 30-as éveiben járó New York-i újságírót, Carrie Bradshaw-t. A karakter különleges látásmódja, szókimondó stílusa és egyedi divatérzéke hamar ikonná emelte. Parker alakítását pedig Emmy- és Golden Globe-díjakkal is jutalmazták. A színésznő neve azóta szinte egybeforrt Carrie Bradshaw figurájával, aki nemcsak a képernyőn, hanem a divatvilágban is maradandót alkotott. Ha te is rajongtál a négy barátnő történetéért, akkor ezt a Szex és New York kvízt neked találták ki. Most kiderül, mennyire ismered a 61 éves divatikont, a születésnapos Sarah Jessica Parkert.