Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kvíz: a többség már nem ismeri fel ezeket a retró tárgyakat

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 08:30
retrókvíz
Vigyázat! Ez a kvíz a fiatalabbaknak komoly fejtörést fog okozni!
A szerző cikkei

Most mutasd meg, mennyire ismered azt az időszakot kis hazánk életében, amit ma már javarészt a retró szóval illetnek. Felismered azokat a hétköznapi tárgyakat, amiket szüleink-nagyszüleink még nap mint nap használtak? Teszteld magad! Ha a rendszerváltás után születtél, ez a kvíz könnyen lehet, hogy kifog rajtad!

Retró kvíz régi tárgyakról.
Retró kvíz: felismered a régi élet mindennapi tárgyait?

Retró kvíz: felismered a következő tárgyakat?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mi ez a tárgy?

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu