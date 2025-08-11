Kőkemény Süsü, a sárkány kvíz: még a legnagyobb rajongókat is alaposan próbára teszi

Süsü a sárkány gyerekkorunk egyik legkedvesebb figurája volt. A jószívű, kicsit félszeg egyfejű, aki nem akarta bántani az embereket, sőt összebarátkozott velük. Aki a tűzokádó tudományát arra használta, hogy a hideg királyi palotát felfűtse, aki annyira kilógott a sárkánycsaládjából, hogy az apja kitagadta. Végül az emberek közt találta meg a helyét. Kvízzel idézzük meg a legnagyobb magyar bábsorozatot...

Nosztalgikus retró kvíz a Süsü, a sárkány című bábsorozatról

Fotó: YouTube

Süsü a sárkány kvíz: minden 5. ember elbukik rajta

A Süsü, a sárkány című bábfilmsorozat 1977-tól kezdve a magyar gyerekek és szülők nagy kedvence lett. Csukás István történetei, a Bergendy zenekar dallamai és persze a szerethető, kedves mesehőst mindenki a szívébe zárta.

De vajon tényleg emlékszel még mindenre? Tudod, mi szeretett volna lenni Süsü? Tudod, hogy miért tagadta ki Süsüt az apja? Most letesztelheted! A következő kérdések nem mindig lesznek könnyűek, de garantáltan visszarepítenek a fekete-fehér tévék, diafilmek korába. Kezdhetjük?