AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kőkemény Süsü, a sárkány kvíz: még a legnagyobb rajongókat is alaposan próbára teszi

retro
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 17:45
Süsü, a sárkánymesekvíz
Azt hiszed mindenre emlékszel gyerekkori meséidből? Akkor ez a Süsü a sárkány kvíz most alaposan próbára tesz!
Bors
A szerző cikkei

Süsü a sárkány gyerekkorunk egyik legkedvesebb figurája volt. A jószívű, kicsit félszeg egyfejű, aki nem akarta bántani az embereket, sőt összebarátkozott velük. Aki a tűzokádó tudományát arra használta, hogy a hideg királyi palotát felfűtse, aki annyira kilógott a sárkánycsaládjából, hogy az apja kitagadta. Végül az emberek közt találta meg a helyét. Kvízzel idézzük meg a legnagyobb magyar bábsorozatot...

kvíz, retro kvíz, Süsüs, a sárkány, bábok, bábmese, mese, magyar mese
Nosztalgikus retró kvíz a Süsü, a sárkány című bábsorozatról
Fotó: YouTube

Süsü a sárkány kvíz: minden 5. ember elbukik rajta

A Süsü, a sárkány című bábfilmsorozat 1977-tól kezdve a magyar gyerekek és szülők nagy kedvence lett. Csukás István történetei, a Bergendy zenekar dallamai és persze a szerethető, kedves mesehőst mindenki a szívébe zárta.

De vajon tényleg emlékszel még mindenre? Tudod, mi szeretett volna lenni Süsü? Tudod, hogy miért tagadta ki Süsüt az apja? Most letesztelheted! A következő kérdések nem mindig lesznek könnyűek, de garantáltan visszarepítenek a fekete-fehér tévék, diafilmek korába. Kezdhetjük?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Miért nem szerették Süsüt a sárkánycsaládjában?

Emlékszel még a főcímdalra?

Töltsd ki ezeket a kvízeket is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu