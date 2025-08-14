UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
kvíz, Dr. Bubó

Retró mesekvíz: vajon mire emlékszel Dr. Bubó rajzfilmsorozatra? 10-ből csak 1-nek sikerül hibátlanul

mese
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 11:15
Dr BubóKérem a következőt!rajzfilmkvíz
Vajon emlékszel még, mit csinált a hüllő, vagy mit mondott Fertő doktor? Lázas nosztalgiázásra felkészülni – retró mesekvíz következik, ahol a rajzfilmsorozatok bölcs baglya, Dr. Bubó újra rendel!
Bors
A szerző cikkei

Gyerekkorunk egyik legszórakoztatóbb tanmeséje volt a Dr. Bubó – akinek a rendelője mindig nyitva állt, még ha a diagnózis néha furcsábbra is sikerült, mint maga a panasz. Most kiderül, mennyire maradt meg benned Dr. Bubó világa – a kvízben persze az erdei rendelő páciensei is visszatérnek! 

kvíz, Dr. Bubó, Ursula, Kérem a következőt!
Dr. Bubó kvíz: a sorozat 3 évadból állt, az első 1973-ban készült
Fotó: archív

10 kvízkérdés a kedvenc baglyunkról, Dr. Bubóról

Ez a retró kvíz nem csak a rajzfilmrajongóknak szól, hanem mindenkinek, aki gyerekként (vagy titokban felnőttként) nevetett Dr. Bubó különös esetein. Felbukkannak régi ismerősök, elhangzanak furcsa mondatok, és néha olyan kérdés jön, amin még a bagoly is elgondolkodna. Vajon emlékszel, ki írta a főcímdalt? Vagy hol dolgozik Sólyom csőrörmester? Ne aggódj, nem kell orvosi diploma hozzá – csak egy jó adag nosztalgia

Nézd meg a híres főcímet az alábbi videóban:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mi a mese eredeti címe?

