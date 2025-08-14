Retró mesekvíz: vajon mire emlékszel Dr. Bubó rajzfilmsorozatra? 10-ből csak 1-nek sikerül hibátlanul

Gyerekkorunk egyik legszórakoztatóbb tanmeséje volt a Dr. Bubó – akinek a rendelője mindig nyitva állt, még ha a diagnózis néha furcsábbra is sikerült, mint maga a panasz. Most kiderül, mennyire maradt meg benned Dr. Bubó világa – a kvízben persze az erdei rendelő páciensei is visszatérnek!
Ez a retró kvíz nem csak a rajzfilmrajongóknak szól, hanem mindenkinek, aki gyerekként (vagy titokban felnőttként) nevetett Dr. Bubó különös esetein. Felbukkannak régi ismerősök, elhangzanak furcsa mondatok, és néha olyan kérdés jön, amin még a bagoly is elgondolkodna. Vajon emlékszel, ki írta a főcímdalt? Vagy hol dolgozik Sólyom csőrörmester? Ne aggódj, nem kell orvosi diploma hozzá – csak egy jó adag nosztalgia!
Nézd meg a híres főcímet az alábbi videóban:
Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.