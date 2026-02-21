Nagy retró mesekvíz: mennyire ismered a ’70-es, ’80-as évek legendás rajzfilmjeit?

Jöhet egy retró mesekvíz a régi idők szeretetreméltó főhőseiről? Ami nekünk Vuk, Frakk vagy Pom Pom, az a cseheknek a kertésznadrágos Kisvakond. A legenda szerint Zdeněk Miler egyik nap séta közben megbotlott egy apró vakondtúrásban, és máris bevillant az ötlet. A mese megszületésének valódi története azonban ennél sokkal hétköznapibb: a neves cseh animátor 1954-ben megbízást kapott, hogy mutassa be egy oktatófilm keretein belül a csehszlovák textilipart. Ő azonban nem akart egy nyers propagandafilmet alkotni, helyette rajzolt egy szép nagy erdőt, tele virágokkal, bájos állatkákkal és egy aranyos vakonddal.
Kisvakond, nyuszi és egérke mellett persze akadtak szép számmal olyan ikonikus magyar és külföldi mesék is, amelyek szintén meghódították a gyerekek és persze a felnőttek szívét. Ilyen retró mese például a Pumukli, Lolka és Bolka, Rumcájsz kalandjai, A kockásfülű nyúl, Bob és Bobek, Frakk, Kukori és Kotkoda vagy Vizipók-Csodapók. Ha ezek a rajzfilmek benned is felidézik a csodás gyermekkori emlékeidet, úgy ez a retró mesekvíz neked lett kitalálva. Most kiderül, mennyire emlékszel ezekre a régi nagy klasszikusokra! Tedd próbára a tudásod, és utazz vissza velünk egy kicsit az időbe!
