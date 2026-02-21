HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Nagy retró mesekvíz: mennyire ismered a ’70-es, ’80-as évek legendás rajzfilmjeit?

rajzfilm
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 19:00
retróretro kvízekKisvakondmese
Ahoj! 105 éve, ezen a napon, 1921. február 21-én született a legendás cseh animátor, Zdeněk Miler, a Kisvakond-mesék megálmodója, amelyek több generáció örök kedvencévé váltak, akárcsak sok más kedves animációs rajzfilm a 60-as, 70-es és 80-as évekből. Te mennyire emlékszel még ezekre a bájos, régi karakterekre? Teszteld tudásod retró mesekvízünk segítségével!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Jöhet egy retró mesekvíz a régi idők szeretetreméltó főhőseiről? Ami nekünk Vuk, Frakk vagy Pom Pom, az a cseheknek a kertésznadrágos Kisvakond. A legenda szerint Zdeněk Miler egyik nap séta közben megbotlott egy apró vakondtúrásban, és máris bevillant az ötlet. A mese megszületésének valódi története azonban ennél sokkal hétköznapibb: a neves cseh animátor 1954-ben megbízást kapott, hogy mutassa be egy oktatófilm keretein belül a csehszlovák textilipart.  Ő azonban nem akart egy nyers propagandafilmet alkotni, helyette rajzolt egy szép nagy erdőt, tele virágokkal, bájos állatkákkal és egy aranyos vakonddal.

Retró mesekvízben szereplő Kisvakond.
Retró mesekvíz: most kiderül, mennyire rémlenek még számodra a régi nagy klasszikusok.
Fotó: Kisalföld
  • Ikonikus rajzfilmek a ’70-es és ’80-as évekből.
  • Szórakoztató és múltidéző kérdések gyerekkorod kedvenceiről.
  • Most kiderül, mennyire élnek még benned a mesék híres karakterei.

Retró mesekvíz: te menyire emlékszel a régi rajzfilmekre?

Kisvakond, nyuszi és egérke mellett persze akadtak szép számmal olyan ikonikus magyar és külföldi mesék is, amelyek szintén meghódították a gyerekek és persze a felnőttek szívét. Ilyen retró mese például a Pumukli, Lolka és Bolka, Rumcájsz kalandjai, A kockásfülű nyúl, Bob és Bobek, Frakk, Kukori és Kotkoda vagy Vizipók-Csodapók. Ha ezek a rajzfilmek benned is felidézik a csodás gyermekkori emlékeidet, úgy ez a retró mesekvíz neked lett kitalálva. Most kiderül, mennyire emlékszel ezekre a régi nagy klasszikusokra! Tedd próbára a tudásod, és utazz vissza velünk egy kicsit az időbe!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Ki varrta meg a Kisvakond zsebes kantáros nadrágját a mesében?

Ha tetszett a fenti retró mesekvíz, úgy ezt a Kisvakond videót is érdemes megnézned:

Ezeket a retró mesekvízeket kitöltötted már?

 

