Nagy retró mesekvíz: mennyire ismered a ’70-es, ’80-as évek legendás rajzfilmjeit?

Jöhet egy retró mesekvíz a régi idők szeretetreméltó főhőseiről? Ami nekünk Vuk, Frakk vagy Pom Pom, az a cseheknek a kertésznadrágos Kisvakond. A legenda szerint Zdeněk Miler egyik nap séta közben megbotlott egy apró vakondtúrásban, és máris bevillant az ötlet. A mese megszületésének valódi története azonban ennél sokkal hétköznapibb: a neves cseh animátor 1954-ben megbízást kapott, hogy mutassa be egy oktatófilm keretein belül a csehszlovák textilipart. Ő azonban nem akart egy nyers propagandafilmet alkotni, helyette rajzolt egy szép nagy erdőt, tele virágokkal, bájos állatkákkal és egy aranyos vakonddal.

Retró mesekvíz: most kiderül, mennyire rémlenek még számodra a régi nagy klasszikusok.

Fotó: Kisalföld

Ikonikus rajzfilmek a ’70-es és ’80-as évekből.

Szórakoztató és múltidéző kérdések gyerekkorod kedvenceiről.

Most kiderül, mennyire élnek még benned a mesék híres karakterei.

Retró mesekvíz: te menyire emlékszel a régi rajzfilmekre?

Kisvakond, nyuszi és egérke mellett persze akadtak szép számmal olyan ikonikus magyar és külföldi mesék is, amelyek szintén meghódították a gyerekek és persze a felnőttek szívét. Ilyen retró mese például a Pumukli, Lolka és Bolka, Rumcájsz kalandjai, A kockásfülű nyúl, Bob és Bobek, Frakk, Kukori és Kotkoda vagy Vizipók-Csodapók. Ha ezek a rajzfilmek benned is felidézik a csodás gyermekkori emlékeidet, úgy ez a retró mesekvíz neked lett kitalálva. Most kiderül, mennyire emlékszel ezekre a régi nagy klasszikusokra! Tedd próbára a tudásod, és utazz vissza velünk egy kicsit az időbe!