A kultikus sorozatok hősei valahogy örökre fiatalok maradnak az emlékeinkben. Akár MacGyver, akár Sonny Crockett jut eszünkbe, azonnal beugrik a jellegzetes frizura, a mozdulat, a hang – mintha meg sem öregedtek volna. Pedig az idő múlását ők sem kerülhették el, és ma már sokan közülük szinte felismerhetetlenek. Kvízünk épp erre világít rá: vajon te felismered őket mostani külsejükkel is? Teszteld, mennyire maradtak meg élénken a retró sorozatsztárok az emlékeidben!

Kőkemény retró kvíz: felismered ki kicsoda a ’80-as és ’90-es évek legendás sorozataiból?

Ezúttal a ’80-as és ’90-es évek televíziózásának aranykorát idézzük meg ebben a nosztalgikus kvízben, ahol legendás sorozatok ikonikus szereplőit kell felismerned! Olyan klasszikusokat hoztunk most el számodra, mint a Miami Vice, a Vészhelyzet, a Dallas vagy épp a Szupercsapat – sorozatok, amelyek egy egész generáció gyerekkorát és fiatalságát meghatározták. De vajon emlékszel még arra, ki alakította MacGyvert, ki volt Bud Bundy, vagy melyik színész bújt Ross doki bőrébe? A kvíz során 8 kőkemény kérdés teszi próbára a tudásod. Készen állsz egy időutazásra a retró sorozatok világában? Akkor irány a kvíz – és ne feledd, a végén értékeljük is a teljesítményed! Sok sikert!