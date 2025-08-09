Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Kőkemény retró kvíz: felismered ki kicsoda a ’80-as és ’90-es évek legendás sorozataiból?

régmúlt
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 18:30
Retró Kvízsorozatnosztalgiakvíz
Emlékszel még, ki játszotta Sonny Crockettet a Miami Vice-ban vagy ki alakította a mindenhez is értő MacGyvert? Ha igen, ez a retró sorozatos kvíz gyerekjáték lesz számodra! Tedd próbára a tudásod – 8 kérdésből vajon hány színészt ismersz fel a ’80-as és ’90-es évek legendás tévésorozataiból?

A kultikus sorozatok hősei valahogy örökre fiatalok maradnak az emlékeinkben. Akár MacGyver, akár Sonny Crockett jut eszünkbe, azonnal beugrik a jellegzetes frizura, a mozdulat, a hang – mintha meg sem öregedtek volna. Pedig az idő múlását ők sem kerülhették el, és ma már sokan közülük szinte felismerhetetlenek. Kvízünk épp erre világít rá: vajon te felismered őket mostani külsejükkel is? Teszteld, mennyire maradtak meg élénken a retró sorozatsztárok az emlékeidben!

'Dyansty' Cast
Kőkemény retró kvíz: felismered ki kicsoda a ’80-as és ’90-es évek legendás sorozataiból?
Fotó: ABC Photo Archives /  Getty Images

Kvíz: kizárólag fekete öves filmrajongóknak

Ezúttal a ’80-as és ’90-es évek televíziózásának aranykorát idézzük meg ebben a nosztalgikus kvízben, ahol legendás sorozatok ikonikus szereplőit kell felismerned! Olyan klasszikusokat hoztunk most el számodra, mint a Miami Vice, a Vészhelyzet, a Dallas vagy épp a Szupercsapat – sorozatok, amelyek egy egész generáció gyerekkorát és fiatalságát meghatározták. De vajon emlékszel még arra, ki alakította MacGyvert, ki volt Bud Bundy, vagy melyik színész bújt Ross doki bőrébe? A kvíz során 8 kőkemény kérdés teszi próbára a tudásod. Készen állsz egy időutazásra a retró sorozatok világában? Akkor irány a kvíz – és ne feledd, a végén értékeljük is a teljesítményed! Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik sorozatban alakított keménykezű ezredest George Peppard?

Ha tetszett a kvíz, akkor ezt a videót feltétlenül végig kell nézd:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu