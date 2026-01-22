Retró disznóvágás kvíz – Lássuk, mire emlékszel a régi disznóságokból!

Az ősz és a tél a disznóvágások időszaka. A magyar konyhaművészet évszázadokon át csiszolta a legjobb recepteket hurkából, kolbászból, sült vérből és egyéb disznóságokból. A Fanny magazin a disznóvágási szezonra egy rendhagyó retró kvízzel készült. Te vajon tudod, hogy mikor készült az első hurka, vagy mennyibe kerülhetett 1966-ban 1 kiló? Tisztában vagy vele, hogy milyen volt a disznóvágás régen, melyik sertésrész vált a falusi disznóvágás „maradékából” éttermi különlegességgé? Mit gondolsz, hány kilót nyomott Magyarország legnehezebb sertése amikor levágták? Tedd próbára magad ezzel a különleges kvízzel!

Különleges retró kvízzel készültünk a disznóvágásról

Fotó: Fortepan/Tóth Árpád

Indulhat a retró kvíz a disznóvágásról?