Retró disznóvágás kvíz – Lássuk, mire emlékszel a régi disznóságokból!

disznóvágás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 15:15
Ahogy az idő egyre hidegebbre fordul, újra előkerülnek a kések, az üst és a füstölő. Emlékszel még rá, hogy mi minden kell egy torhoz a jó hangulaton túl? Tedd próbára a tudásod ezzel a rendhagyó retro kvízzel!
Bors
A szerző cikkei

Az ősz és a tél a disznóvágások időszaka. A magyar konyhaművészet évszázadokon át csiszolta a legjobb recepteket hurkából, kolbászból, sült vérből és egyéb disznóságokból. A Fanny magazin a disznóvágási szezonra egy rendhagyó retró kvízzel készült. Te vajon tudod, hogy mikor készült az első hurka, vagy mennyibe kerülhetett 1966-ban 1 kiló? Tisztában vagy vele, hogy milyen volt a disznóvágás régen, melyik sertésrész vált a falusi disznóvágás „maradékából” éttermi különlegességgé? Mit gondolsz, hány kilót nyomott Magyarország legnehezebb sertése amikor levágták? Tedd próbára magad ezzel a különleges kvízzel!

disznóvágás retró kvíz
Különleges retró kvízzel készültünk a disznóvágásról
Fotó: Fortepan/Tóth Árpád

Indulhat a retró kvíz a disznóvágásról?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 5
A magyar sertéstenyésztés 1968-ban kiemelkedő évet zárt: több mint 760 ezer malac született. Vajon mennyi idő kell egy kicsinek, hogy születés után lábra álljon?

