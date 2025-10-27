Egy mű, ami nem csak egy dráma, hanem egy egész univerzum, amely tele van különleges helyszínekkel, karakterekkel és mély gondolatokkal. Vajon mennyire vagy otthon ebben a sokszínű történetben? Készen állsz egy kőkemény kvízre a témában?

Okosnak gondolod magad? Mutasd meg mennyit tudsz Az ember tragédiájáról? Kvíz

Fotó: Fortepan/Hunyadi József

10 kvízkérdés az Az ember tragédiájából

Az egyik kötelező olvasmány, ami mindannyiunkat elér. Tudtad, hogy Az ember tragédiáját emberiségkölteményként emlegetik? A darab színpadi világában ugyanis nem egyszerűen helyszínek váltják egymást, hanem színek – ráadásul mindegyik mögött komoly jelentés bújik meg. Az egyik szín valójában Madách Imre jelenének felel meg, így a mű időben is meglepően összetett. Emlékszel, melyik volt az a szín? Éva karakterét sem kitalált figura ihlette – egy igen személyes kapcsolat áll a háttérben. Vajon kiről mintázta Madách? Mikor tiltották be a művet? Melyik híres magyar költő véleményét kérte ki Madách a művel kapcsolatban? Ha szeretnél többet tudni erről a legendás drámáról, vagy csak próbára tennéd magad, akkor ne habozz, töltsd ki a kvízt!