Gene Hackman 90 millió dolláros vagyona körül hatalmas családi botrány alakult ki

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 20:15
Egy évvel a színész halála után sem csitult a családi botrány. Gene Hackman nyughelyét még mindig egy kagyló jelöli, a vagyonáról viszont azóta is marakodnak.
A legendás hollywoodi színész és felesége, Betsy Arakawa halála után újabb drámai fordulat rázta meg a rajongókat. Gene Hackman temetése, a végső nyughely kérdése és a több millió dolláros vagyon sorsa körüli bizonytalanság ugyanis komoly feszültséget okozott a családban. 

Gene Hackman végrendeletében feleségére, Betsy Arakawa-ra hagyta a vagyonát
Gene Hackman végrendeletében feleségére, Betsy Arakawára hagyta a vagyonát.
Mit tudunk eddig Gene Hackman haláláról?

  • Az Oscar-díjas színész 2025. február 18-án hunyt el 95 éves korában 
  • Gene Hackman halálát szív- és érrendszeri betegség, valamint egy Alzheimer-kórral kapcsolatos szövődmény okozhatta
  • A színész holttestét egy héttel később, február 26-án találták meg otthonukban a felesége holttestével együtt
  • Betsy Arakawa halálát hantavírus okozta , és ő feltehetőleg egy héttel korábban vesztette életét, mint a férje
  • A házaspár halála után vita alakult ki a temetés és az örökség kérdésében
  • A temetést végül szűk családi körben tartották meg, a vagyonról viszont azóta sem sikerült dönteniük.

Gene Hackman 90 millió dolláros vagyona körül hatalmas családi botrány alakult ki

Egy évvel Gene Hackman halála után, a DailyMail felkereste a sztár végső nyughelyét. De amit talált, az csak egy kopár fűfolt és rajta egy kagyló. Nincs se egy virág, se egy sírkő. Több, mint egy év telt el az Oscar-díjas színész halála óta, de úgy tűnik a családnak még mindig nem sikerült egy emléktáblát helyezniük a sztár nyughelyéhez. A helyzetet pedig tovább súlyosbítja az, hogy semmi nem utal arra, hogy bárki is eljött volna megemlékezni a halálának évfordulójáról, akár csak egy szál virággal.

Gene Hackman és Betsy Arakawa holttestét 2025. február 26-án találták meg otthonukban
Gene Hackman és Betsy Arakawa holttestét 2025. február 26-án találták meg otthonukban
Gene Hackman vagyona körüli vita

Bár sírköve nincs, a végrendeletével kapcsolatos vita továbbra is folyik. A DailyMail által kizárólagosan megszerzett bírósági iratokból kiderült, hogy a dokumentum szándékosan zárta ki a színész mindhárom felnőtt gyermekét, ugyanis Gene Hackman végrendelete még az 1990-es években készült, és abban feleségét jelölte meg fő örököseként. Mivel azonban Betsy Arakawa is elhunyt, a legnagyobb kérdés jelenleg az, hogy a színész 90 millió dolláros vagyona végül kihez kerül majd. Az egész helyzetben pedig az a legsokkolóbb, hogy a bírósági dokumentumokból egyértelműen látszik, hogy mindhárom fél igényt tart a vagyonra, de mégsem jutott eszébe egyiküknek sem, hogy apja sírhelyét megjelölje egy sírkővel, vagy csak akár egy szál virággal. 

Gene Hackman otthona rekordgyorsasággal lett eladva

Az Oscar-díjas színész otthona pontosan egy évvel azután kelt el, hogy megtalálták benne a felesége és az ő holttestét. A Santa Fe-ben található 53 hektáros birtok több, mint 6 millió dollárért kelt el és mindössze csak 11 napig volt fent az ingatlanpiacon. Ami rekordnak számít az ekkora értékű luxusingatlanoknál, főleg úgy, hogy a színész is, és a felesége is a házban vesztették életüket. Az ingatlaneladással viszont csak még tovább gyarapodott Gene Hackman hagyatéka. 

 

