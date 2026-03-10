Gene Hackman 90 millió dolláros vagyona körül hatalmas családi botrány alakult ki

A legendás hollywoodi színész és felesége, Betsy Arakawa halála után újabb drámai fordulat rázta meg a rajongókat. Gene Hackman temetése, a végső nyughely kérdése és a több millió dolláros vagyon sorsa körüli bizonytalanság ugyanis komoly feszültséget okozott a családban.
Egy évvel Gene Hackman halála után, a DailyMail felkereste a sztár végső nyughelyét. De amit talált, az csak egy kopár fűfolt és rajta egy kagyló. Nincs se egy virág, se egy sírkő. Több, mint egy év telt el az Oscar-díjas színész halála óta, de úgy tűnik a családnak még mindig nem sikerült egy emléktáblát helyezniük a sztár nyughelyéhez. A helyzetet pedig tovább súlyosbítja az, hogy semmi nem utal arra, hogy bárki is eljött volna megemlékezni a halálának évfordulójáról, akár csak egy szál virággal.
Bár sírköve nincs, a végrendeletével kapcsolatos vita továbbra is folyik. A DailyMail által kizárólagosan megszerzett bírósági iratokból kiderült, hogy a dokumentum szándékosan zárta ki a színész mindhárom felnőtt gyermekét, ugyanis Gene Hackman végrendelete még az 1990-es években készült, és abban feleségét jelölte meg fő örököseként. Mivel azonban Betsy Arakawa is elhunyt, a legnagyobb kérdés jelenleg az, hogy a színész 90 millió dolláros vagyona végül kihez kerül majd. Az egész helyzetben pedig az a legsokkolóbb, hogy a bírósági dokumentumokból egyértelműen látszik, hogy mindhárom fél igényt tart a vagyonra, de mégsem jutott eszébe egyiküknek sem, hogy apja sírhelyét megjelölje egy sírkővel, vagy csak akár egy szál virággal.
Az Oscar-díjas színész otthona pontosan egy évvel azután kelt el, hogy megtalálták benne a felesége és az ő holttestét. A Santa Fe-ben található 53 hektáros birtok több, mint 6 millió dollárért kelt el és mindössze csak 11 napig volt fent az ingatlanpiacon. Ami rekordnak számít az ekkora értékű luxusingatlanoknál, főleg úgy, hogy a színész is, és a felesége is a házban vesztették életüket. Az ingatlaneladással viszont csak még tovább gyarapodott Gene Hackman hagyatéka.
