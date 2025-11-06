Fuss, Forrest, Fuss – Óriási filmkvíz a legnagyobb Forrest Gump-fanoknak

Hatalmas filmkvízt hoztunk azoknak, akiket teljesen magával ragadott Forrest Gump keserédes története, amelyben tökéletes harmóniában vannak a melankolikus és humoros jelenetek. Úgy gondolod, hogy képben vagy minden idők egyik legnépszerűbb és legjelentőségteljesebb filmjével? Itt az idő, hogy bebizonyítsd!

Derítsd ki filmkvízünk segítségével, hogy mennyire ismered a Forrest Gump című filmet!

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Forrest Gump filmkvíz: „Biztosan nehéz királynak lenni”

A Forrest Gump című filmdráma 1994-ben jelent meg Robert Zemeckis rendezésében, Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson és Sally Field főszereplésével. Az alkotás óriási sikert aratott az egész világon, és egymás után zsebelte be a legnagyobb kitüntetéseket, köztük hat Oscar-díjat. Lássuk, te mennyire merültél el minden idők egyik legnagyobb klasszikusában! Vajon a legjobbak között leszel? Derítsd ki kvízünkkel!