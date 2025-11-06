Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Filmkvízben szereplő jelenetkép Tom Hanksszel a Forrest Gump című filmben

Fuss, Forrest, Fuss – Óriási filmkvíz a legnagyobb Forrest Gump-fanoknak

Sally Field
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 15:05
forrest gumpfilmes kvízekkvíz
Vajon te mennyire ismered a kritikusok által is elismert amerikai klasszikust, a Forrest Gump című filmet? Most kiderítheted, ugyanis a Forrest édesanyját alakító Sally Field 79. születésnapja alkalmából egy fergeteges filmkvízzel készültünk!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Hatalmas filmkvízt hoztunk azoknak, akiket teljesen magával ragadott Forrest Gump keserédes története, amelyben tökéletes harmóniában vannak a melankolikus és humoros jelenetek. Úgy gondolod, hogy képben vagy minden idők egyik legnépszerűbb és legjelentőségteljesebb filmjével? Itt az idő, hogy bebizonyítsd!

Filmkvízben szereplő jelenet Tom Hanksszel a Forrest Gump című filmből
Derítsd ki filmkvízünk segítségével, hogy mennyire ismered a Forrest Gump című filmet!
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

Forrest Gump filmkvíz: „Biztosan nehéz királynak lenni”  

A Forrest Gump című filmdráma 1994-ben jelent meg Robert Zemeckis rendezésében, Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson és Sally Field főszereplésével. Az alkotás óriási sikert aratott az egész világon, és egymás után zsebelte be a legnagyobb kitüntetéseket, köztük hat Oscar-díjat. Lássuk, te mennyire merültél el minden idők egyik legnagyobb klasszikusában!  Vajon a legjobbak között leszel? Derítsd ki kvízünkkel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 11
Ki írta a Forrest Gump forgatókönyvét?

Az alábbi videóban a Forrest Gump előzetesét tekintheted meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu