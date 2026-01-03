Lehetetlen Harry Potter-kvíz: a legtöbben már a harmadik kérdésnél elbuknak

Tudod melyik varázsitallal éred el, hogy a kiszemelted rajongani kezdjen érted? Ránézésre megállapítod, hogy valaki a Mardekár vagy a Hugrabug csapatát fogja-e erősíteni? Biztos vagy abban, hogy melyik varázsige szolgál fénygyújtásra, és melyik az eloltására? Ha sikerült elbizonytalanodnod, akkor itt a lehetőség, hogy ellenőrizd a tudásod, de figyelmeztetünk: ez a Harry Potter-kvíz nem kezdő varázslóknak való!

Harry Potter-kvíz: neked menni fog?

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Harry Potter: a név, amit már a mi mugli világunkban is mindenki ismer

A Harry Potter-filmek nemcsak kultikus státuszba kerültek az elmúlt két évtizedben, de valósággal felforgatták minden generáció gondolatait és fantáziáját. Nemsokára új adaptációval érkezik az ikonikus történet, és már alig bírjuk kivárni! Addig is derítsd ki, hogy te egy átlagos néző vagy egy őrült varázsvilág-fan vagy-e!

Te is kiválasztott vagy?

Ahhoz, hogy felvételt nyerj a Roxfort boszorkány- és varázslóképzőbe, nem elég tudni, hogy mit rejt a Titkok kamrája. Próbára tesszük az emlékezeted, és biztos, hogy nem jársz sikerrel, ha csak egyszer nézted végig a filmsorozatot. Itt a részletek számítanak! Ez a Harry Potter-kvíz azoknak készült, akik a mai napig álmodoznak róla, hogy egyszer belépnek az Abszol útra, és megkapják az első varázspálcájukat, vagy betérnek Fredék édességboltjába. Ha nem tudod a helyes válaszokat, akkor se aggódj! Ez a kvíz biztosan segít felidézni néhány dolgot, amitől könnyen kedvet kaphatsz, hogy újra végigpörgesd a részeket, egy pohár vajsörrel a kezedben.

Harry Potter-kvíz – Csak egy igaz varázsló tudja hibátlanul kitölteni

Most idézd fel magadban Hermione hangját – hátha segít majd egy-két okos megjegyzéssel –, és próbáld meg kitölteni a kvíz mind a 10 kérdését!