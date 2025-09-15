Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
135 éve, ezen a napon született Agathe Christie – Krimi kvíz, a legműveltebbeknek

krimi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 14:15
Agatha Christiekvíz
Agatha Christie az az írónő, akinek neve mindenkinek ismerősen cseng. Még ha egy kő alatt is nőttél volna fel, akkor is nehezen kerülhetted volna ki a krimik koronázatlan királynőjének történeteit. Születésnapján egy róla szóló kvízzel emlékezünk a tehetséges alkotóra!
Bors
A szerző cikkei

Agathe Christie, Hercule Poirot és Miss Marple. Ez a három név megkerülhetetlen, ha a krimiirodalomra gondolunk. Jöjjön egy szórakoztató kvíz az írónő legismertebb regényeiből, csak fanatikusoknak!

Agatha Christie portré, kvíz
135 éve, ezen a napon született Agathe Christie – Krimi kvíz a legnagyobb rajongóknak
Fotó: Roger-Viollet via AFP /  AFP

9 kvízkérdés a krimiirodalom koronázatlan királynőjének regényeiből

Agathe Christie klasszikusa, a Tíz kicsi néger azon kötelező olvasmányok egyike, amit nem bántunk, hogy a kezünkbe került. Vajon emlékszel még, hol játszódott a történet? Mi a helyzet a Poirot és Miss Marple-regényekkel? Hányat olvastál közülük? Emlékszel még hány gyilkos utazott az Orient Expresszen? A kvíz során olyan részletekbe is belekóstolunk, mint Poirot születési helye, társának neve, és a Bertram Szálló titkai. Induljon a kvíz, és derítsd ki, mennyit tudsz a krimik koronázatlan királynőjének alkotásaiból!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Melyik Agathe Christie első megjelent regénye?

Az alábbi videóval felidézheted Christie egyik legnépszerűbb regényének filmadaptációját:

