135 éve, ezen a napon született Agathe Christie – Krimi kvíz, a legműveltebbeknek

Agathe Christie, Hercule Poirot és Miss Marple. Ez a három név megkerülhetetlen, ha a krimiirodalomra gondolunk. Jöjjön egy szórakoztató kvíz az írónő legismertebb regényeiből, csak fanatikusoknak!

135 éve, ezen a napon született Agathe Christie – Krimi kvíz a legnagyobb rajongóknak

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

9 kvízkérdés a krimiirodalom koronázatlan királynőjének regényeiből

Agathe Christie klasszikusa, a Tíz kicsi néger azon kötelező olvasmányok egyike, amit nem bántunk, hogy a kezünkbe került. Vajon emlékszel még, hol játszódott a történet? Mi a helyzet a Poirot és Miss Marple-regényekkel? Hányat olvastál közülük? Emlékszel még hány gyilkos utazott az Orient Expresszen? A kvíz során olyan részletekbe is belekóstolunk, mint Poirot születési helye, társának neve, és a Bertram Szálló titkai. Induljon a kvíz, és derítsd ki, mennyit tudsz a krimik koronázatlan királynőjének alkotásaiból!