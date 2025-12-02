Harry Potter-kvíz: most kiderül, milyen erős varázsló lennél – Csak a legnagyobbaknak sikerül hibátlanul

Ha te is imádtad a Harry Potter-könyveket, és rendszeresen újranézed a filmeket is, akkor ez a kvíz neked szól! Most kiderül, hogy milyen erős varázsló lennél. Vajon hány varázslatot ismersz fejből? Töltsd ki a Harry Potter-kvízünket és tudd meg az igazságot!

Harry Potter-kvíz, amiből most kiderül, milyen erős varázsló lennél

Fotó: - / Northfoto

A Harry Potter egy 7 kötetből álló fantasy műfajú regénysorozat.

Az első kötet 1997-ben jelent meg, az utolsó 2007-ben.

Kvíz ami próbára teszi, mennyit tudsz a varázsigékről.

Harry Potter-kvíz – most kiderül, hány varázsigét ismersz

Harry Pottert, a kis túlélőt, valószínűleg senkinek nem kell bemutatni. J. K. Rowling hét kötetből álló fantasy műfajú regénysorozata az egész világot meghódította. Harry, Ron és Hermione kalandjait mindenki ismeri, és valószínűleg te is hiába vártad a levelet a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolából gyerekkorodban.

Nézzünk pár adatot. Az első kötet 1997-ben jelent meg Harry Potter és a bölcsek köve címen, az utolsó pedig 10 évvel később, 2007-júniusában került a könyvesboltok polcaira. Na mennyire érzed magad öregnek? Az első filmet 2001-ben mutatták be, az utolsót, a Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. részét pedig 2011-ben. Bizony rég volt már.

Ebben a kvízben azonban többre lesz szükséged, minthogy ismerd a történetet. Most arra leszünk kíváncsiak, vajon mennyire vagy jártas a bűbájokban és átkokban? Crucio, Aguamenti vagy Rictusempra? Tudod mit jelentenek ezek a varázsigék?

Vágj bele a Harry Potter kvízbe és derüljön ki, milyen erős varázsló lennél! Csak a legnagyobb erejű varázslók tudják hibátlanul kitölteni!